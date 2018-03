5 bandas no tan conocidas que no se puede perder de esta versión del Estéreo Picnic

Ha llegado el Estéreo Picnic y más allá de recomendarle las bandas que están en lo más arriba del Line Up, hoy queremos que conozca algunas de la bandas que, aunque no son el plato fuerte del menú, son bastante buenas y usted podrá disfrutar de su buena música.

Metronomy

Metronomy dejó su huella en la memoria musical de la ciudad con un desenfreno en vivo en 2014. James Mount y compañía venían en una etapa de madurez plena durante la gira de Love Letters y dejaron claro que su búsqueda creativa iba más allá de la fiesta y podía llegar a ser reflexiva. Tyler, The Creator, Daft Punk, Josh Homme y Lady Gaga se han declarado fans de la banda británica que se ha mantenido en el borde entre el indie y el mainstream. Para el FEP 2018 Mount presentará una versión que combina nostalgia, trajes blancos, mortales líneas de sintetizador y la experiencia de un último disco, Summer 08.

Oh Wonder

Lo que parecía un ejercicio de mercadeo truculento o un proyecto sonoro universitario fue una estrategia creativa para mostrarle al mundo, por bocados, su sonido. Durante 12 meses, una vez al mes y desde su apartamento en Bow, Londres, Josephine Vander Gucht y Anthony West le ofrecieron a la websfera 15 canciones de un debut inolvidable: Oh Wonder. El viaje electropop del dúo trascendió ese movimiento viral y el pasado 14 de julio estrenó un segundo disco titulado Ultralife, un trabajo descrito por la crítica como un álbum “ensoñado, pulido y ganador”. Ambos discos se han creado alrededor de un aura de DIY que ha permeado el proceso creativo de Oh Wonder y que los ha erigido como uno de los proyectos más frescos y sinceros de la escena.

Thomas Jack

Con apenas 20 años dejó para la posteridad un subgénero dentro del dance music,el denominado tropical house, un ritmo que inclusive ha sido citado como influencia por Klingande y Kygo. Eso fue hace cinco años. El Dj australiano parece haber superado ese antecedente. “No quiero estar limitado al nombre de un género”, declaró recientemente. Luego de un avasallador Tropical Express Tour por Estados Unidos, que lo llevó de costa a costa, una experiencia trascendental en Burning Man y una serie de encuentros musicales importantes, Thomas Jack quiere reclamar su propio lugar.

Telebit

Primera Dimensión fue la presentación aún muy joven de una banda que oxigenaría el rock alternativo en Colombia con un discurso chamánico en la consolidación de una identidad. Luego vendría Doce Vientos, una exploración aún más profunda de los conceptos selváticos y los animales de poder y una explosión mainstream que los llevaría convertirse en los nuevos favoritos del público mexicano. Ahora, con el estreno de Ciegos Corazones deja claro que su discurso puede trascender el misticismo para responder a la coyuntura global de mundo polarizado, globalizado y en ebullición. Telebit nos presenta su carrera por segunda vez en la historia del Festival, en esta ocasión mucho más madura y más amalgamada como banda.

Technicolor Fabrics

Jorge Siddhartha ha sido figura del indie rock contemporáneo en México. Fue baterista de Zoé, estuvo nominado al Grammy Latino por su trabajo con Chetes y se ha convertido en el productor insignia de Technicolor Fabrics, el acto indie más prendido de México. El quinteto de Guadalajara debutó con Run… The Sun Is Burning All Your Hopes y estableció un sonido cálido que devolvió la fe en el indie en español. Dos discos después, la banda estuvo colaborando en la gira de Telebit por el país azteca. Ahora devuelven el favor y harán su presentación oficial ante el público colombiano en Un Mundo Distinto.