9 estrellas del cine que rechazaron papeles icónicos de la pantalla grande

AFP/Warner Bros John Lithgow hizo una audición para el papel del Guasón.

¿Qué hubiera sido de la vida artística de Harrison Ford si hubiera rechazado el papel de Han Solo en la Guerra de las Galaxias o de Indiana Jones?

Tal vez no sería el ícono cinematográfico que es hoy en día. Pero lo cierto es que muchas estrellas, de hecho, han rechazado papeles -o han conspirado para no lograrlos- que después se volvieron inmortales.

Sin ir más lejos, esta semana el actor John Lithgow, reconocido por su extraordinaria interpretación de Winston Churchill en la serie de Netflix "La corona", dijo que había boicoteado su audición para interpretar al Guasón en la película "Batman" de 1989.

El papel después lo obtuvo Jack Nicholson, quien marcó una época dentro de la saga del superhéroe, además de que se embolsilló, gracias a su contrato, cerca de US$100 millones por tener participación en la taquilla.

"Mi peor audición fue para Tim Burton para Batman. Traté de convencerlo de que no era adecuado para el papel y lo logré", le dijo Lithgow a la revista Vulture.

Aquí hacemos un repaso de otros actores que rechazaron papeles que podrían haberlos dejado escritos en la historia de Hollywood.

Emma Watson - La La Land

Reuters Emma Watson y Emma Stone con sus premios en las películas la "Bella y la Bestia" y "La La Land".

Emma Stone ganó el Oscar a mejor actriz por su papel en el musical La La Land (2017), sin embargo para interpretar el papel de Mia había otra Emma en los planes.

"Hubo un momento de la producción en que los actores iban a ser Emma Watson y Miles Teller (Whiplash). Pero las cosas no se dieron para que finalmente fueran los actores", explicó Damien Chazelle , el director del filme, a la revista Vulture.

De acuerdo a los medios, las exigencias de Watson hicieron que la producción buscara otro nombre para protagonizar el musical que finalmente ganó varios Oscar.

"Es una de esas situaciones frustrantes cuando te involucran en un proyecto cuando apenas está empezando y cuando realmente no se ha firmado o acordado nada", explicó Watson a los medios.

Mark Wahlberg - El secreto de la montaña

Getty Images Jake Gyllenhaal y Mark Wahlberg hablan durante un encuentro en 2015.

Después de ponerse un pene de plástico para la película Boogie Nights (1997), se podría pensar que nada sería más desafiante para Mark Wahlberg

Sin embargo, el actor estadounidense aceptó que le pareció un " poco horrorizante " el guión de la película Brokeback Mountain (El secreto de la montaña), que trataba sobre la relación gay de dos vaqueros.

"El guión era muy descriptivo. Le dije a Ang Lee (el director), que me parecía un gran tipo, muy talentoso, que si quería hablar conmigo acerca del papel, que yo lo haría. Pero, debo decir, que estoy agradecido de que no lo haya hecho",

Al final el papel se lo quedó Jake Gyllenhaal , quien fue nominado al Oscar por este rol en 2005.

Sean Connery - El señor de los anillos

Reuters/Shutterstock La confusión de Connery fue ganancia para Ian McKellen.

"¡No pasarás!" le advertía Gandalf al monstruo Balrog en la primera entrega de la saga de "El señor de los anillos". Sin embargo, el actor escocés Sean Connery si pudo pasar y tener todas las opciones para interpretar al mago gris en la recordada trilogía.

"Nunca entendí de que se trataba. Leí el libro, leí el guión. Y después vi la película, y nunca pude entender de que iba", le dijo Connery al Huffington Post .

"Es cierto que con Connery la película hubiera sido muy distinta. Para empezar, Gandalf habría sido escocés", le dijo a Games Radar Ian McKellen, el actor que finalmente se quedó con el papel del famoso mago.

Christina Applegate - Legalmente Rubia

Getty Images/Shutterstock Christina Applegate dijo que Witherspoon "había hecho un mejor trabajo" del que ella hubiera hecho en "Legalmente rubia"

El papel de Elle Woods en "Legalmente rubia" le quedó tan bien hecho a Reese Witherspoon, que es difícil pensar que ella no había sido la primera opción para interpretarlo.

Pero es así. Entre varios nombres que se tuvieron en cuenta se destaca a Christina Applegate, quien se había hecho famosa en su papel de Kelly, una adolescente sin mucho cerebro en la serie Casados con hijos.

Pero lo rechazó y el papel quedó para Witherspoon , quien logró la nominación a un Globo de Oro.

"Cuando vi el guión me dio mucho miedo la idea de repetirme en la pantalla, pero creo que fue una decisión un poco estúpida ¿no?", le dijo al canal ET.

John Travolta - Forrest Gump

Getty Images John Travolta y Tom Hanks posan junto a sus esposas Kelly Preston y Rita Wilson en 1995.

La vida es como una caja de chocolates: nunca sabes lo que vas a tener.

Pero lo que pocos saben es qué pudiera haber obtenido John Travolta si se hubiera quedado con el papel de Forrest Gump en vez de Tom Hanks.

A Travolta le ofrecieron el papel principal en la película de Robert Zemeckis , pero lo rechazó para hacer otro filme: Pulp Fiction (Tiempos violentos).

Forrest Gump y Pulp Fiction terminaron con varias nominaciones para la entrega de los premio Oscar de 1995, en el que Forrest se quedó con seis premios, incluido mejor película.

Warren Beatty - Kill Bill

Getty Images Warren Beatty le dijo no a Quentin Tarantino para no pasar mucho tiempo lejos de sus hijos. David Carradine se quedó con el papel.

Quentin Tarantino quizás haya logrado que Travolta actuara para él en Pulp Fiction, pero nunca logró que Warren Beatty aceptara el papel principal en Kill Bill (2004).

Uno de los motivos por los que Beatty no aceptó la oferta fue el la cantidad de tiempo que Tarantino iba a filmar en China. De esa forma David Carradine se convirtió en mentor y principal villano de la película.

"No quería dejar a mis hijos tanto tiempo", le explicó a la cadena de televisión MTV.

"Warren hubiera sido genial para el papel, pero no hay ningún problema como las cosas se dieron esa vez", dijo Tarantino en una entrevista en 2004.

Will Smith - The Matrix

Otro actor que le dijo no a Quentin Tarantino fue Will Smith, quien rechazó participar en "Django encadenado", lo que le abrió la puerta a la actuación de Jamie Foxx.

Pero Smith había rechazado otro proyecto interesante: el papel de Neo en la recordada "Matrix" de 1999, que hizo Keanu Reeves.

"No creo que fuera adecuado para el papel de todas formas. 'Matrix' es un concepto bastante difícil de explicar, de exponer. Y cuando me lo presentaron, simplemente no lo entendí", le dijo a la revista Wired en 2004.

"Vi la actuación de Keanu y pocas veces digo esto, pero lo habría estropeado. En ese momento de mi carrera no era lo suficientemente listo como actor para lograr que la película fluyera",

La esposa de Smith, Jada, trabajó con Reeves en la segunda y tercera entrega de la serie.

Julia Roberts - Shakespeare enamorado

Getty Images/PA Julia Roberts ganó un Oscar por su papel de Erin Brockovich dos años después de que Gwyneth Paltrow lo ganara por "Shakespeare enamorado".

Algunos años antes de convertirse en una película ganadora del Oscar, "Shakespeare enamorado" iba a ser interpretada por la estrella de "Mujer bonita".

Pero ella quería que Shakespeare fuera el actor inglés Daniel Day-Lewis, así que cuando él no aceptó el proyecto, Roberts también dijo que no iba.

"Daniel no estaba interesado, así que Julia abandonó la película unas seis semanas antes de comenzar a filmar", le dijo el actor Simon Callow al diario británico Daily Mail .

Finalmente Gwyneth Paltrow vino al rescate y se quedó con el papel y con el premio Oscar a la mejor actriz.

Nicolas Cage - El luchador

Shutterstock/Getty Images Mickey Rourke y Nicholas Cage aparecieron juntos en la película de 1983 "Rumble Fish"

Aquí hay una aclaración: la primera opción para la película de Darren Aronofsky de 2008 siempre fue Mickey Rourke.

Sin embargo, para el tiempo de la producción, el nombre de Rourke era tóxico para la taquilla, así que se le ofreció a Nicolas Cage, quien primero lo aceptó, pero después tuvo algunas dudas.

"El personaje (Randy Robinson) es un luchador que tiene problemas debido al abuso de esteroides", explicó Cage en una entrevista en 2009.

"Me pareció en ese momento que yo no iba a poder lograr lucir como debía lucir el personaje si no consumía esteroides, lo que nunca he hecho, así que rechacé el papel", agregó.

Finalmente Aronofsky logró el actor que quería y Rourke se llevó para su casa un Globo de Oro, un Bafta y una nominación a los Oscar.