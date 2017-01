A Gwyneth Paltrow no le importa labrarse una reputación de rara

Sí, la actriz Gwyneth Paltrow es consciente de que le persigue una fama de estrella excéntrica que no contribuyen a desmentir los tratamientos de belleza que recomienda, tras probarlos ella misma, en su portal de estilo de vida The Goop, en el que ya ha hablado de las bondades de someterse a picaduras de abejas en el rostro para reducir la inflamación y las cicatrices.



Sin embargo, con el paso del tiempo ha aprendido a hacer oídos sordos a las burlas y dejarse guiar por su instinto, tras comprobar cómo algunos de los consejos menos populares que ofreció en su momento acababan recibiendo posteriormente una gran aceptación entre el público.



"Ya he aprendido cómo funciona el ciclo... Antes, cuando hablaba o escribía acerca de algo, la gente solía decir: '¿Pero de qué mi**da habla? Es una bruja'. Y más tarde comenzaba a ponerse de moda. Así que ahora reconozco las pistas y me digo: 'De acuerdo, voy a hablar de esto y muchas personas pensarán que es raro, pero así es como funcionan las cosas'", explica en la revista InStyle.



La aventura como empresaria de la oscarizada intérprete le ha costado más de un quebradero de cabeza al revelar en cierta medida su vida personal y sus hábitos diarios relacionados con la alimentación y el bienestar y exponerse a juicios de valor por parte de completos desconocidos.



"Solía pensar: 'Dios mío, yo solía llevar el estilo de vida de una estrella de cine malcriada... ¿Por qué me hice esto a mí misma?", reconoce con sentido del humor.



Sin embargo, la consecuencia positiva de todas esas críticas es que la artista ha acabado por desarrollar una indiferencia absoluta a lo que piensen de ella.



"Cuando cumplí los 40, sentí que se realizaba una actualización de mi software que no me esperaba. Sencillamente sucedió. Y de repente pensé: 'Esto es maravilloso. Estoy a gusto conmigo misma y voy a dedicarme a vivir mi vida. Voy a dejar de preocuparme por todo y ser tan autodestructiva'".