A Ryan Phillippe le cuesta conseguir una cita

Con el paso de los años, el actor Ryan Phillippe ha aprendido a lidiar con el interés que genera su vida privada tras su sonado divorcio de Reese Witherspoon, la madre de sus dos hijos, y más recientemente el final de su compromiso con la joven modelo y estudiante de derecho Paulina Slagter. Sin embargo, eso no significa que las mujeres por las que él se interesa estén dispuestas a soportar el mismo escrutinio mediático.



"Ser conocido es algo que afecta a las personas que forman parte de tu vida, aunque ellas no hayan elegido ser figuras públicas, tanto a tus hijos como a tus parejas. Creo que ahí es cuando todo se vuelve más complicado. Salir con alguien es un desafío", explica el intérprete de 42 años en conversación con la revista People, una reflexión que le lleva a evaluar los pros y los contras de mantener una relación sentimental con otras celebridades.



"Cuando he estado con gente que pertenece a esta industria en el pasado, comprendían un poco mejor qué podía suceder, aunque también creo que si estás con alguien que no trabaje en esto, no se le presta tanta atención".



La única ventaja de ser el protagonista de un sinfín de especulaciones es que Ryan ha desarrollado un gran sentido del humor a la hora de desmentir todas ellas



"He tenido que enfrentarme a rumores de todo tipo, ahora ya no me tomo a mí mismo tan en serio. Con la madurez llega un cierto sentido de la libertad. Estoy en paz conmigo mismo. Vivimos en una época en la que ser una persona anónima ya no es una opción".



A pesar de sus fracasos sentimentales y de haber tenido que pasar por el amargo trago de ver como los detalles de estos eran aireados a los cuatro vientos, el actor aún no ha perdido la esperanza de encontrar algún día el amor de su vida.



"Estoy abierto a la idea de casarme. Ahora mismo no estoy viendo a nadie ni tengo planes hechos al respecto, pero no me cierro puertas".