A "Star is Born" y "Black Panther", entre nominadas a Globo a mejor drama

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) está revelando las nominaciones a la 76 edición de los Globos de Oro, la cita que reconoce lo mejor del año en cine y televisión y es el inicio de la temporada de premios en Hollywood.

La película Ha nacido una estrella, el estreno tras las cámaras de Bradley Cooper, parte como una de las grandes favoritas en categorías como mejor película dramática, mejor actor (Cooper), mejor actriz (Lady Gaga) y mejor director.

Películas

Mejor Drama

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"If Beale Street Could Talk"

"A Star is Born"

Mejor musical o comedia

"Crazy Rich Asians"

"The Favourite"

"Green Book"

"Mary Poppins Returns"

"Vice"

Mejor actriz de drama

Glenn Close, "The Wife"

Lady Gaga, "A Star is Born"

Nicole Kidman, "Destroyer"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me"

Rosamund Pike, "A Private War"

Mejor actor Drama

Bradley Cooper, "A Star is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Lucas Hedges, "Boy Erased"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

John David Washington, "BlacKkKlansman"

Mejor actor comedia

Christian Bale, "Vice"

Lin-Manuel Miranda, "Mary Poppins Returns"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Robert Redford, "The Old Man and the Gun"

John C. Reilly, "Stan and Ollie"

Televisión

Mejor serie musical o de comedia

"Barry"

"The Good Place"

"Kidding"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

Mejor actriz de serie de TV corta

Amy Adams, "Sharp Objects"

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora

Connie Britton, "Dirty John"

Laura Dern, "The Tale"

Regina King, "Seven Seconds"

Mejor actor de serie de TV corta

Antonio Banderas, "Genius: Picasso"

Daniel Bruhl, "Alienist"

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story""Escape at Dannemora"

Benedict Cumberbatch, "Patrick Melrose"

Hugh Grant, "A Very English Scandal"

Mejor actriz de serie musical o comedia

Kristen Bell, "The Good Place"

Candice Bergen, "Murphy Brown"

Alison Brie, "Glow"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Debra Messing, "Will & Grace"

Mejor actor de serie musical o comedia

Sasha Baron Cohen, "Who is America"

Jim Carrey, "Kidding"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Donald glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"