Actor de 'Friends' fue confundido con un ladrón de cerveza

La policía de la localidad inglesa de Blackpool ha difundido una fotografía de un ladrón que ha generado cientos de miles de comentarios por el parecido del hombre al actor David Schwimmer, Ross Geller en la mítica serie "Friends".

La imagen se ha compartido más de 90.000 veces y ha generado 45.000 reacciones y 135.000 comentarios en tono de humor, por el parecido del supuesto ladrón con el actor estadounidense.

Por su parte, el actor publicó un video en su cuenta de Twitter donde se ve corriendo con cervezas en un supermercado. En la publicación Schwimmer reiteró que no había sido el responsable del robo "Agentes, juro que no era yo. Como pueden ver, estaba en Nueva York. A la policía de Blackpool, buena suerte con la investigación".

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR