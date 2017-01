Actriz de la iraní "The Salesman" boicoteará los Óscar por medidas de Trump Taraneh Alidoosti, protagonista de "The Salesman", película iraní candidata al Óscar como mejor cinta de habla no inglesa, dijo hoy que no acudirá a esa ceremonia en señal de protesta por la restricción de visados que planea el presidente de EE.UU., Donald Trump.