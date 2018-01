Actriz quiere construir su propio complejo turístico en Dubái para competir con Trump

Aprovechando que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está demasiado ocupado en estos momentos difundiendo toda clase de declaraciones incendiarias en Twitter, jugando al golf en sus ratos libres y, sobre todo, tensando la cuerda con algunas de las potencias nucleares más peligrosas del planeta, la actriz Lindsay Lohan se ha propuesto hacerle la competencia en el ámbito empresarial construyendo un imponente complejo turístico y de ocio en la ciudad de Dubái.



"Estoy trabajando en varios proyectos. Por ejemplo ahora mismo estoy diseñando mi propia isla en Dubái y me gustaría llamarla 'Lohan Island' para superar a Donald Trump y tener más negocios a mi nombre que él", ha bromeado la intérprete en el programa de Wendy Williams en referencia a la cadena de hoteles y otros exclusivos establecimientos con los que el magnate cuenta en su haber.



Por si eso no fuera suficiente, la polifacética artista se dispone también a inaugurar un nuevo local en la isla de Miconos ligado a la cadena de clubes nocturnos que se ha propuesto edificar en Grecia, de la que de momento solo está operativa la discoteca de grandes dimensiones que posee en Atenas.



"Tengo mi propio club en Atenas y ahora vamos a abrir una sucursal en Miconos. Espero que sea la primera de muchas más", ha añadido orgullosa.



Como era de esperar, la marca con la que aspira a convertirse en una de las empresarias más exitosas de la noche helena, 'Lohan Nightclub', va asociada a su famoso apellido y, a buen seguro, contribuirá notablemente a su misión de eclipsar a Donald Trump en el sector del entretenimiento de lujo.



"Llegó un momento en el que me di cuenta de que, tras haber ido a tantas discotecas, ya era hora de que tuviera la mía propia. Es un sitio muy divertido y lleno de alegría... Se llama 'Lohan Nightclub'" ha confesado con entusiasmo.