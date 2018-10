Adiós a Jack Sparrown: Johnny Depp no participará en el reboot de Piratas del Caribe

El reboot de la franquicia 'Piratas del Caribe' se perfila ya más como una certeza que una posibilidad. Cuando surgieron los primeros rumores en torno a este último proyecto de Disney, en la misma estela que ha seguido en los últimos años al apostar sobre seguro con secuelas o remakes de sus clásicos más exitosos, la gran duda era si Johnny Depp seguiría al frente de la franquicia como el querido capitán Jack Sparrow y finalmente parece que no será así. O al menos eso es lo que asegura Stuart Beattie, guionista de las primeras entregas, en unas declaraciones exclusivas al Daily Mail en las que ha confirmado que el famoso actor no formará parte de ese universo en un futuro, pero ha dado a entender que esa 'ruptura' se ha producido en términos cordiales y amistosos.



"Creo que él ha hecho un trabajo maravilloso. No cabe duda de que consiguió hacer suyo el personaje y ha acabado por convertirse en su papel más famoso hasta la fecha. Hay un montón de niños de diferentes lugares del mundo que le conocen gracias a Sparrow y que además adoran al personaje, así que me parece que para él también ha sido una experiencia maravillosa, al igual que para todos nosotros. Estoy muy, muy, muy contento con lo que hemos hecho juntos", ha afirmado para destacar la gran deuda que mantiene el séptimo arte con el intérprete a la hora de ayudar a reflotar el género de piratas.



En opinión de Beattie, los filmes como los conocemos ahora no podrían haber existido sin Johnny Depp, sí, aunque él también le deba mucho a la factoría de Mickey Mouse por sacarle de la sombra de producciones más independientes y convertirle en una marca a nivel global, algo que por otra parte no está del todo claro que él deseara nunca.



"Creo que Jack Sparrow será su legado. Es el único personaje al que ha dado vida en cinco ocasiones, es del que elige disfrazarse siempre para visitar a niños enfermos en hospitales. Será por lo que se le recuerde. Antes de Sparrow se cruzara en su camino, se le consideraba el tipo de artista excéntrico e indie que hacía pequeñas películas fascinantes con Tim Burton, pero en ningún caso se le veía como una estrella de cine y en su momento muchos pensaron que estábamos locos por elegirle a él. Porque no era la opción obvia y segura, y estamos haciendo una gran producción en torno a un actor independiente. El hecho de que funcionara fue casi un milagro. Desde luego algunos se pusieron muy nerviosos viendo los adelantos que nos iban enviando cada día, pero cuando pudieron contemplar el resultado final, todo encajó y fue como magia. La audiencia conectó con la historia y yo me siento orgulloso de hacer formado parte de ella".



Al margen de las bonitas palabras que le haya dedicado el guionista, de ser completamente cierta la despedida de Johnny Depp tendrá cierto sabor amargo al producirse en un momento muy complicado de su carrera y de su imagen pública, que se ha visto dañada por escándalos sucesivos asociados con su divorcio de Amber Heard y los rumores acerca del comportamiento del que hizo gala en el rodaje de la última película de 'Piratas del Caribe', al presentarse supuestamente tarde en el set y con sus diálogos sin memorizar.