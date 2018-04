Adriana Barraza dice que la presencia latina en Hollywood "ya no es una moda"

"Es evidente que la industria de Hollywood necesita alimentarse de otras voces", aseveró la actriz en una rueda de prensa previa a los Premios Platino del cine iberoamericano, que se celebrarán mañana en la Riviera Maya.



La intérprete de 62 años recordó que ya han pasado once años desde que estuvo nominada al Óscar como mejor actriz de reparto por "Babel", de Alejandro González Iñárritu, y que entonces ya había más de una docena de latinos nominados.



Actualmente, los latinos "tienen un lugar muy importante" en este ámbito, encabezados por el trío de directores mexicanos que se han hecho con una estatuilla de la Academia de Hollywood: Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.



Además de hablar sobre su punto de vista del mercado cinematográfico, Barraza se mostró reivindicativa cuando se le preguntó por la reciente desaparición y asesinato de tres estudiantes de cine del estado de Jalisco. En este sentido, reconoció tener un "gran dolor", además de "indignación".



"Siento una necesidad de pedir a las autoridades de México y de otros países que cuidemos a nuestros jóvenes", defendió la actriz, quien exigió "verdad y justicia".



Como también lo hizo en relación a los casos que han salido a la luz y han puesto en el punto de mira los abusos sexuales en el mundo del cine. El abuso "no tiene que existir", y cuando ocurre hay que denunciarlo, señaló Barraza, aunque reconoció que en ocasiones esto es un proceso doloroso o que puede dar vergüenza a las víctimas.



"Pero tenemos que denunciar, es la única manera de que este tipo de cosas tan horribles puedan llegar a una solución", continuó.



Durante el evento también se entregaron los Premios Platino del Público y el de mejor cartel. El del público a la mejor película iberoamericana fue para "Una mujer fantástica", la que se perfila como favorita en la gala los Platino gracias a sus nueve nominaciones.



El premio lo recogió la actriz Daniela Vega, quien también subió al escenario para ser reconocida con el Platino del público a la mejor interpretación femenina.



La chilena se acordó al recibir su galardón de "todas las actrices, productoras y personas de las diferentes feminidades" que formaron parte de la película.



Asimismo, dedicó el reconocimiento a "la resistencia del cine latinoamericano" y a los espectadores, por "ver arte y consumir arte".



"No hay nada más que salve la vida a la gente que el arte, y el arte es amor, sigamos creando", animó. Por otra parte, los espectadores eligieron a Javier Bardem -quien no pudo asistir al evento- como mejor actor, por su interpretación de Pablo Escobar en "Loving Pablo". El galardón al mejor cartel fue para "Perfectos desconocidos", de Álex de la Iglesia, y fue recibido por uno de sus protagonistas, Ernesto Alterio, quien subrayó que es "todo un arte" representar el alma de la película en una imagen.



Los Premios Platino, promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), se entregarán mañana en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret.