Alan Thicke falleció a causa de una disección aórtica

El actor Alan Thicke falleció la semana pasada tras sufrir aparentemente un infarto mientras jugaba al hockey con su hijo Carter, de 19 años. Ahora se ha sabido que su muerte fue a causa de una disección aórtica contra la que los médicos del hospital Providence St. Joseph de California nada pudieron hacer a pesar de que intervinieron de urgencia al patriarca de la popular serie 'Los problemas crecen', según informa el portal TMZ.



El reparto de la ficción televisiva quiso dar un último adiós al intérprete acudiendo al funeral celebrado el pasado domingo en Los Ángeles, donde Leonardo DiCaprio -que participó en la séptima y en la última temporada de la serie- leyó un discurso en que el agradecía a Thicke haber sido como un padre para todos sus compañeros.



"Reinaba un ambiente bastante alegre, parecía más la fiesta de Vanity Fair posterior a los Óscar que un funeral. Hubo muchos discursos divertidos y llenos de vida. Es lo que Alan hubiera querido, una celebración de su vida. Todo el mundo contó lo mucho que le quería. Fue maravilloso, parecía una escena sacada de una historia de Hollywood", aseguró uno de los asistentes al memorial a Us Weekly.



Dos de los homenajes más emotivos dedicados estos días al fallecido actor se los rindieron sus hijos, el joven Carter y el famoso cantante Robin Thicke, destacando ambos su carácter afable y el cariño que había conseguido ganarse en vida en la industria del cine y la televisión.



"La parte positiva es que era una persona muy querida y tuvo la oportunidad de despedirse de los suyos. Yo le vi hace unos días y pude decirle lo mucho que le quería y le respetaba", aseguraba la estrella de la música al poco de conocerse la noticia de la muerte de su progenitor.



"Hoy he perdido a mi mejor amigo y a mi ídolo, y el mundo ha perdido a uno de los mejores. Nunca he conocido a una persona más amable, cariñosa, generosa y... peluda, y me siento muy agradecido por la luz que ese hombre aportó a mi vida y a la de muchos otros. Te echaremos de menos cada segundo de cada día. Eres una leyenda, papá, y te quiero. Hasta la vista", escribía por su parte el benjamín de la familia en sus redes sociales.