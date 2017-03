Alec Baldwin defiende a Louis Tomlinson tras el altercado que protagonizó en Los Ángeles

El incidente que protagonizó Louis Tomlinson el pasado viernes en el aeropuerto de Los Ángeles y que terminó con la detención del cantante, y su posterior liberación con una cuantiosa fianza de por medio, tras agredir supuestamente a uno de los paparazzi que le perseguía por la terminal ha terminado desencadenando un arduo debate en los medios de comunicación y las redes sociales sobre la responsabilidad de ambas partes en el suceso.



El último en sumarse a la lista de celebridades que han querido ofrecer su opinión sobre lo ocurrido es el actor Alec Baldwin, quien no ha dudado en excusar el comportamiento del vocalista de One Direction aludiendo al momento tan duro que este atraviesa tras la muerte de su madre el pasado mes de diciembre.



"Tienes que recordar que Louis perdió su madre recientemente y que ha pasado por un proceso de duelo. Y por otro lado tienes a dos seguidoras locas que parece que presumen de haberlo orquestado todo. ¿Qué tipo de fans son?", explicó en el programa de televisión 'Good Morning Britain' para mostrar su simpatía hacia el joven intérprete, quien según las últimas informaciones sobre el suceso habría terminado perdiendo los nervios después de que dos supuestas seguidoras de One Direction se dedicaran a increpar a su novia Eleanor Calder y este tuviera que intervenir rápidamente para separarlas ante las indiscretas cámaras de los paparazzi.



No es de extrañar que Alec Baldwin, que cuenta con un largo historial de desencuentros con los paparazzi y que en ocasiones ha recurrido a la violencia para deshacerse de ellos -especialmente si su mujer Hilaria o sus hijos Carmen, Rafael y Leonardo están delante-, aprovechara la ocasión para ofrecer un consejo a Louis y a todos los jóvenes famosos que viven el acoso diario de los fotógrafos en plena calle.



"Nunca es buena idea responder. Pero si lo haces, le digo a la gente que den lo mejor de sí mismos y que traten de hacerlo mejor. Cuando eres joven y no tienes mujer o especialmente hijos, dejen que los aconseje: utilicen el dinero para pagar a un guardaespaldas", recomendó en la misma entrevista el exmarido de Kim Basinger.



Se desconoce si Louis aceptará o no el consejo del actor, pero sí que ha trascendido, sin embargo, que el cantante no tendrá que abonar los 20.000 dólares relativos a la fianza si se presenta en la vista oral que, sobre el caso, tendrá lugar en Los Ángeles el próximo 29 de marzo.