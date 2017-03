Alejandro Sanz reclama respeto para la comunidad transgénero

El cantante Alejandro Sanz no ha querido permanecer callado ante uno de los asuntos más polémicos que han definido la actualidad política y social esta semana: la aparición de un autobús por las calles de Madrid que condenaba abiertamente la transexualidad y de alguna forma calificaba de propaganda los hallazgos científicos sobre la identidad de género.



Por ello, el intérprete madrileño ha recurrido a su perfil de Twitter para lanzar un mensaje de apoyo incondicional a la comunidad transgénero, al tiempo que ha echado mano del ingenio para cargar contra la asociación ultracatólica 'Hazte Oír' por una iniciativa que, al margen de su carácter ofensivo, podría ser constitutiva de delito al incitar al odio por razones de orientación sexual.



"Quien no entienda la problemática de las personas transgénero no solo es un insensible, sino un ignorante. ¡Hazte oír tú también!", escribió en su cuenta de la famosa red social para animar al colectivo LGTB a responder con contundencia ante cualquier acto de discriminación e intolerancia, sin olvidar la marginación sistemática a la que se ha visto sometido históricamente el colectivo.



El famoso cantautor se ha destacado en los últimos años, además de por permanecer en lo más alto de las listas de éxitos en el mundo hispanohablante, por su carácter combativo y por haberse implicado activamente, a través de su estrecho vínculo con Greenpeace, en causas tan importantes como la protección del medio ambiente.



La última de sus batallas, no obstante, está directamente relacionada con la industria discográfica a la que lleva ligado buena parte de su vida, ya que tras percatarse de que la rapidez con la que se vendieron todas las entradas para su esperado concierto de este verano en Madrid respondía realmente a la pericia de aquellos que se lucran con la reventa, el cantante ha abanderado una campaña para exigir al gobierno que actúe con firmeza para erradicar un negocio ilegal que afecta por igual a artistas, promotoras y público.



"No es justo que unos pocos se aprovechen de las ilusiones de muchos, por eso pido a mis compañeros [de profesión] que se unan a esta Alianza y que exijamos a nuestras autoridades que pongan en marcha los mecanismos necesarios para evitar la reventa, que no hace más que perjudicar a todo el sector y, en especial, a los consumidores", reza un extracto de la nota de prensa que emitió para dar a conocer su propuesta.