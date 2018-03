Alejandro Sanz recuerda a J Balvin que él también solía teñirse el pelo

El cantante Alejandro Sanz no ha dudado en recurrir a sus redes sociales para viajar momentáneamente al pasado y recordar a todos sus fans, así como a su buen amigo J Balvin, que en sus años de juventud él también optaba por presentarse en público con algún que otro atuendo estrafalario y, sobre todo, con el pelo teñido de vivos colores. Para ello, el astro de la música ha publicado una imagen de su llamativa aparición en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards de 2005, una edición que sin duda será recordada por la sensual interpretación de 'La Tortura' que protagonizó junto a su amiga Shakira.



"Mi querido J Balvin, mira lo que me encontré... Parece que te debo una disculpa... No me acordaba de mi pasado", ha escrito divertido en su perfil de Instagram junto a la mencionada instantánea, en la que un joven Alejandro aparece ataviado con una extraña combinación de camiseta étnica y chaqueta de rayas al tiempo que luce un cabello de intenso color amarillo.



La 'disculpa' a la que hace referencia el artista madrileño está directamente relacionada con las bromas que este solía dirigirle al reguetonero cuando ambos ejercían de 'coaches' en 'La Voz México', así como al color de pelo muy similar que exhibía el colombiano en la ceremonia con la que, hace solo unos meses, Alejandro recibía el galardón a la Persona de Año en el marco de la entrega de los premios Grammy Latino.



Por si eso no fuera suficiente, el veterano cantautor también ha aprovechado su publicación para lanzarle un hilarante dardo al otro gran reguetonero que ha exportado Colombia en los últimos años, Maluma, al que hace solo unos días veíamos intentando cantar 'Mi soledad y yo' a dúo con el vocalista de Piso 21, Juan Manuel Castaño, con desastrosas consecuencias.



"Y Maluma, hermano, vi tu videíto... Jajajaja. No te rías de tu amigo porque no pueda cantar 'Mi soledad y yo'. Él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aun así, gracias por el, homenaje. Me emocionó veros cantando una canción mía de hace 25 años. De corazón te deseo que, dentro de 25 años, un compañero cuelgue un vídeo cantando una canción tuya", reza el otro extracto de su sorprendente mensaje.