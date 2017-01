Alejandro Sanz reedita su aclamado disco 'Más' 20 años después de su lanzamiento

El cantante Alejandro Sanz ya avisó hace unos días a sus millones de seguidores en todo el mundo que el año 2017 vendría cargado de sorpresas y novedades para ellos después de que el año anterior se viera marcado por el arrollador éxito de su gira 'Sirope' tanto en España como en Latinoamérica.



Y para no acabar lastrando las altas expectativas que sus fans habían depositado en tan misterioso anuncio, el intérprete madrileño ha desvelado finalmente que el próximo 24 de junio saldrá a la venta la reedición, con motivo de su 20 aniversario, del disco que ha venido considerándose tradicionalmente como su gran obra maestra, el aclamado 'Más'.



"'Más es más', resérvatelo para el 24 de junio de 2017", ha escrito en su perfil de Twitter para poner fin al secreto y confirmar así las teorías que muchos de sus fans habían empezado a difundir sobre la posibilidad de que revisara una de las etapas más gloriosas de su carrera.



También es cierto que las señales que el cantautor se dedicó a enviar a sus incondicionales a través de la esfera virtual parecían apuntar desde el principio a esa hipótesis, teniendo en cuenta que la etiqueta #Más es más ha estado presente en todos los mensajes que el intérprete ha compartido en su perfil de la red social.



"Crecer es tener la certeza de que lo mejor está siempre por llegar. 2016 ha sido único pero 2017 lo será todavía más... #24/6/2017 #Más es más", publicaba el último día del año para reflexionar sobre el paso del tiempo. "Me he encontrado esto por ahí. Feliz día muchachos #Más es más", escribía dos días después junto a una imagen que le había dirigido uno de sus fans y en la que se podía leer: "Esperando noticias del 24/6/2017...".



Hay que recordar que 'Más' (1997) supuso un punto de inflexión en la trayectoria artística de Alejandro Sanz y terminó por consagrarle como una superestrella a ambos lados del Atlántico, gracias a canciones icónicas como 'Corazón partío', 'Y si fuera ella' o 'Amiga mía' que han quedado grabadas en el imaginario popular y en la historia de la música en español.