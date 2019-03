Alejandro Sanz y Camila Cabello lanzan su nueva colaboración “Mi persona favorita”

Esta canción hace parte del nuevo álbum de Alejandro Sanz llamado #ElDsico que saldrá el próximo 5 de abril. Además de esta colaboración con Camila Cabello, en álbum también estarán canciones que realizó con artistas como Nicky Jam y Residenre, el exintegrante de Calle 13.

El nuevo álbum del artista será su primer material inédito desde la publicación de “Sirope” en 2015.

El cantante español celebró que su nueva canción a pocas horas de ser lanzada estuviera como una de las tendencias globales en Twitter, donde agradeció a sus fans.

Mientras que Camila Cabello le agradeció a Alejandro Sanz por permitirle realizar esta nueva colaboración.

De esta manera Sanz realizará próximamente cuatro conciertos en estadios españoles por lo que se presentará en Sevilla en el Benito Villamarín el 1 de Junio, en Barcelona el 8 en el estadio Deportivo Espanyol Stadium, en Madrid el 15 en el Wanda Metropolitano y el 21 en Elche en el Manuel Martínez Valero.

ALEJANDRO!! FINALMENTE!! es un honor poder colaborar contigo, super orgullosa de este momento - te quiero mucho amigo @AlejandroSanz 🙏🏼

Esta se la dedico a mi Sofi ❤️ #MiPersonaFavorita out now

watch the video ❤️ https://t.co/bza2eCBQka

listen ❤️ https://t.co/rB5lTM70O0