Alejandro Sanz y su hijo Dylan, como dos gotas de agua en el gimnasio

El cantante Alejandro Sanz se ha sumergido de lleno en la preparación física que tan necesaria le resultará de cara a su esperado macroconcierto del próximo mes de junio en el estadio Vicente Calderón de Madrid, un recital con el que repasará los temas más exitosos de su disco más aclamado, Más (1998), y que le llevará a compartir escenario con numerosos invitados de renombre cuya identidad, de momento, se mantiene en el más absoluto secreto.



Aunque todavía faltan algo más de dos meses para que vuelva a presentarse ante sus fieles seguidores guitarra en mano, el artista ya se ha adentrado en una intensa rutina de ensayos y sesiones de entrenamiento que, a buen seguro, ocupan a día de hoy la mayor parte de su tiempo, como ha dejado entrever por medio de sus redes sociales.



Sin embargo, eso no significa que el intérprete haya descuidado lo más mínimo su vida familiar y menos aún la estrecha relación que le une a su hijo Dylan, teniendo en cuenta que Alejandro no ha dudado en llevarse a su pequeño al gimnasio para estar constantemente a su lado y, de paso, inculcarle su afición al deporte.



"Feliz día del deporte para el desarrollo y la paz", escribió el cantautor en su perfil de Twitter junto a una imagen que les retrata a ambos con la misma postura mientas hacen estiramientos, una instantánea que ha dejado profundamente conmovidos a sus seguidores de la plataforma.



Pero lo cierto es que el astro de la música, padre de cuatro hijos en total, no es el único que se ha dedicado últimamente a presumir de las diversas habilidades que exhibe Dylan con sus cinco añitos de vida, ya que hace solo unas semanas su orgullosa madre, Raquel Pereira, ponía de manifiesto en las redes sociales la fluidez con la que se expresa su retoño en ruso y árabe, dos de las cinco lenguas -incluyendo chino, inglés y español- que lleva aprendiendo desde que cumplió tres años.



"Mi hijo habla cinco idiomas, es un chico muy avispado, que tiene una personalidad increíble y al que le gusta reírse mucho", explicaba posteriormente el cantante durante una de sus últimas visitas al programa de televisión 'El Hormiguero'. "Es un sistema educativo que piensa, con acierto, que de los cero a los seis años los niños pueden aprender todo lo que se propongan", comentaba sobre el modelo formativo que sigue el niño en la ciudad de Miami, donde reside la familia.