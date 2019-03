Ana Beatriz Osorio presenta “Por todo lo que jodemos las mujeres”

La actriz presenta en Bogotá una obra cargada de humor y aprendizaje. Ana escribió esta obra por motivo de su grado como terapeuta, “porque me di cuenta de que he jodido a los hombres y a su vez me he jodido a mí misma”.

La actriz explicó que, “Esta obra es mi tesis de grado porque en el escenario podemos ver como las mujeres en una relación perdemos la confianza en nuestra relación y las cosas se empiezan a confundir”.

El show es un monologo de una duración de hora y veinte minutos. Está nominada a mejor stand up comedy, “ha tenido una acogida maravillosa”, comentó Osorio.

La obra cumple 350 funciones en 4 años. Se presenta en La Casa en el Aire, los días 16, 23, 30 y 6 de Abril.