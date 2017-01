Ana de Armas cambia de look para empezar el Año Nuevo

2017 será uno de los años más importantes en la vida de Ana de Armas debido al estreno de 'Blade Runner 2049', la secuela de la cinta de culto dirigida por Ridley Scott en la década de los 80, en la que ella interpreta un papel protagonista. Quizás por eso la actriz está tratando de aprovechar los últimos días de 2016 para relajarse en la playa y, de paso, actualizar su imagen.



Aunque en la esperada película lucirá una melena oscura con flequillo, como se aprecia en las imágenes promocionales reveladas hace unos días en las que se puede ver por primera vez a la cubana caracterizada como su personaje Joi, ahora ha apostada por aclarar su cabello y volver al tono rubio que presentaba hace unos meses en el Festival de Cine de Cannes cuando acudió presentar 'Hands of Stone'.



"Mi viejo flequillo vs nuevo pelo rubio", escribió junto a la imagen con la que ha presentado su nuevo look ahora que ya no debe atareares a las exigencias del guion de 'Blade Runner', cuya parte del rodaje concluyó hace cinco semana.



Tras concluir sus compromisos profesionales, la guapa joven ha decidido disfrutar de unos relajantes días en una paradisíaca playa sobre la que no ha dado demasiados detalles, en la que se está dedicando a disfrutar del sol, la arena y tratar de ver algún que otro delfín, como ha revelado en sus redes sociales, donde ha compartido varios vídeos de sus intentos por otear alguno de esos simpáticos mamíferos marinos en la lejanía.



"Baja el ritmo y disfruta de la belleza que te rodea", recomendó la artista a todos sus seguidores junto a una de esas grabaciones.