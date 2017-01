Andrea Tovar: "Me siento toda una mujer segura colombiana"

Atahualpa Amerise

Manila, 27 ene (EFE).- La estudiante de diseño industrial Jealisse Andrea Tovar Velásquez, candidata de Colombia a Miss Universo 2016 y considerada una de las favoritas, busca "proyectar seguridad sobre la pasarela" como principal arma para llevarse la preciada corona.

"Me siento toda una mujer segura colombiana; me gusta poder proyectar esa seguridad en pasarela", explica a Efe en la capital filipina esta extrovertida modelo de 23 años nacida en Quibdó (Chocó) que el próximo lunes en Manila (domingo en Colombia) tratará de imponerse a 85 competidoras de todo el mundo.

Con unas medidas casi perfectas (86, 68, 97) y 1,79 metros de estatura, la Señorita Colombia 2015 también confía en el exotismo que le aportan sus raíces negras e indígenas para convencer al jurado.

"Soy una mujer pluriétnica, vengo de una familia afrodescendiente, indígena. Creo que es una fortaleza. No me pueden colocar en el grupo de las negras ni en el de las latinas. Soy muy latina, con rasgos muy indígenas y muchas piensan que me puse boca o cola, pero es mi ascendencia afro", asegura.

Esta mujer "hiperactiva, muy espontánea pero tímida en ciertas ocasiones" -tal y como se autodefine- es toda una entusiasta de las redes sociales, donde estos días comparte vídeos, fotos y textos de prácticamente todas sus actividades y preparativos para el gran día.

"Estar transmitiéndoles en cada momento esta experiencia (a los fans) los hace más cercanos. Viven la experiencia como uno mismo y los adentras en un mundo que es totalmente diferente y ahí ven lo que son de verdad las reinas", comenta la joven.

Sin embargo, reconoce que su espontaneidad online le ha causado algún que otro problema. "Me hicieron demasiado bullying pero no me afecta para nada, me río de todo lo que escribe la gente, siempre los invito a tener un ambiente de paz", explica.

Sobre Mariam Habach, la candidata venezolana que también está entre las favoritas, dice que "siempre hay una rivalidad tonta entre Venezuela y Colombia en las redes sociales, pero (Miss) Venezuela me cae súper bien, ayer hablábamos de las cosas que salen en las redes, y la verdad es súper falso todo".

El otro sueño de Andrea Tovar, además de ser coronada Miss Universo, es "poder tener una fundación" en la que trabajar como diseñadora industrial con personas "indígenas y de descendencia afro, porque el mundo está cambiando súper veloz y no podemos perder esta tradición".

Andrea y el resto de misses participan en diversos actos y desfiles previos a la final del lunes en Manila, donde se hará una primera elección de las doce concursantes que han recibido más apoyos a través de la página web oficial del certamen.

El jurado compuesto por exreinas proseguirá con las cribas y sólo seis candidatas se enfrentarán a una entrevista, para reducir a la mitad el número de aspirantes.

Las tres elegidas se subirán de nuevo a la pasarela en un último desfile para despejar las dudas del jurado que finalmente revelará el nombre de la ganadora de esta tardía edición de Miss Universo 2016.

En su mensaje a los colombianos, Andrea Tovar promete "dejar su nombre en alto" y espera alzarse con el título para que sus compatriotas "se sientan orgullosos" de su representación. EFE

