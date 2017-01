Andrew Garfield vuelve a protagonizar otro beso viral

El momento en que estas dos estrellas se dieron un beso fue en segundo plano pero eso no impidió que se volviera viral.

Todo inicio cuando el actor Ryan Gosling subía al escenario para recoger su premio como mejor actor de comedia en la ceremonia de los Globo de Oro, mientras que Andrew Garfield y Ryan Reynolds se daban un beso.

El curioso monento se compartió miles de veces en redes sociales y los gifs y memes no dieron espera. Días despues, el actor Andrew Garfield habló al respecto en el programa de Stephen Colbert y explicó que su reacción no tuvo ningún tipo de malicia.

"Quería que supiera que lo amaba sin importar si ganaba o perdía. Solo quería que supiera que no importa… que nada cambia en mi corazón".

Durante el programa, el actor que protagonizó al hombre araña, volvió a sorprender al público. Cuando el presentador le preguntó si se sentía cómodo besando a hombres, Garfield respondió entre risas: Ni siquiera entiendo esa pregunta, e inmediatamente Garfield se acercó a Colbert para darle un beso.

Aunque al parecer el presentador ni el entrevistado se lo esperaban, terminaron dandose dos besos mientras el público estallaba en gritos y aplausos.

Al final, la cara de desconcierto por la situación se apoderó de los dos.

Wow! Did you guys see @VancityReynolds Ryan Reynolds making out with #AndrewGarfield 😂😘 Look towards the LEFT #GoldenGlobes #Kiss 😂😘 pic.twitter.com/jSRJOn9RYr