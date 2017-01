Angelina Jolie echa en falta más apoyo por parte de Hollywood

A diferencia de su exmarido Brad Pitt, quien el domingo pasado reapareció de nuevo al subir al escenario de los Globos de Oro en medio de una sonora y larga ovación, la actriz Angelina Jolie se mantiene prácticamente alejada de la vida pública desde que se anunciara la separación del matrimonio en septiembre, una circunstancia que desde su círculo cercano se atribuye, entre otras razones, a su impresión de que Hollywood se habría posicionado sutilmente en favor del artista en relación con su arduo litigio judicial.



"Hollywood ha demostrado que todo su amor va dirigido a Brad y Angelina está convencida de que ya no queda nada para ella. Aunque la publicación de su declaración conjunta sobre la necesidad de mantener la confidencialidad de proceso [de divorcio] se llevó a cabo escasos días antes de la ceremonia, por alguna razón su imagen pública ha salido peor parada que la de él. Ahora está decidida a arreglar la situación y a asegurarse de que su reputación no sufre más daños", explica al diario The Sun una fuente cercana a la intérprete.



Al margen de la trascendencia pública y de las consecuencias que, para sus respectivas carreras, podrían derivarse de su enfrentamiento en las tribunales, lo cierto es que Angelina Jolie y Brad Pitt han llegado a varios acuerdos a lo largo de estos últimos meses para sobrellevar el litigio con el mayor tacto posible y, sobre todo, para garantizar en la medida posible el bienestar emocional de sus seis retoños, quienes a día de hoy se encuentran bajo custodia de la oscarizada intérprete al tiempo que disfrutan de visitas regulares a su padre con la supervisión de un terapeuta.



Eso no ha evitado, sin embargo, que se hayan producido numerosas filtraciones sobre algunos de los detalles más delicados del caso, lo que motivó que hace unos días ambos escenificaran una vez más su compromiso a la hora de mantener el conflicto en la más estricta intimidad a través de una declaración conjunta que facilitaron al juez.



"Las dos partes y sus consejeros han firmado un acuerdo para garantizar el respeto a la intimidad de sus hijos y de toda la familia, lo que implica mantener la confidencialidad de todos los documentos legales e incluso recurrir a un juez privado con el fin de que tome las medidas necesarias para la resolución del conflicto y de todos los asuntos que quedan por solventar", reza el escrito al que tuvo acceso la revista People.