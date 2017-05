Angelina Jolie: 'Habría dado cualquier cosa para mi madre estuviese conmigo'

La actriz mantiene 'conversaciones' con su fallecida progenitora, Marcheline Bertrand, en las que trata de imaginarse cómo la habría guiado y apoyado en un momento tan complicado como el que vive desde su separación con Brad Pitt

Pese a que ha pasado ya una década desde que la actriz Marcheline Bertrand -exmujer de Jon Voight- falleciera a los 56 años a causa de una larga batalla contra el cáncer de mama y de ovario, su famosa hija Angelina Jolie continúa acusando su ausencia cada día, especialmente ahora que, como madre, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal tras su separación de Brad Pitt.



En estos momentos, la intérprete echa más en falta que nunca la presencia de su progenitora para ofrecerle su consejo y ayudarla a criar a sus hijos: Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11), y los gemelos Knox y Vivienne (8).



"Sé que habría sido una abuela maravillosa. Sé lo mucho que ella habría aportado a sus vidas y me entristece que ellos no vayan a experimentar nunca esa influencia. Habría dado cualquier cosa por que estuviese conmigo en este momento. La he necesitado mucho. Hablo con ella a menudo, en mi mente, e intento pensar qué me respondería y cómo me habría guiado", ha compartido en una rara entrevista a la edición francesa de la revista Elle.



La mejor manera que tiene la intérprete y también directora de rendir homenaje a su madre es siguiendo su ejemplo en lo que a la educación de sus retoños se refiere, al inculcarles una serie de valores fundamentales animándoles a acompañarla en sus diversos compromisos humanitarios al tiempo que trata de proteger su inocencia en la medida de lo posible.



"Mis hijos son mi mayor regalo y responsabilidad. Eso significa que tienes que intentar vivir de acuerdo a tus valores para así convertirte en un ejemplo para ellos. Intento enseñar con el ejemplo, siendo responsable y consciente de las otras personas que nos rodean. Intento ayudarles a tener una visión más amplia del mundo. Escucharles es la mejor manera de educar. Creo que es la cosa más importante que cualquier padre puede hacer. Son niños fuertes, pero son niños al fin y al cabo, así que por mucho que necesiten entender lo dura que es la vida, también necesitan lo mismo que cualquiera de nosotros: protección y amor", ha reflexionado la intérprete en la misma conversación.