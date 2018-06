Anne Hathaway se reconcilió con su cuerpo tras dar a luz gracias al equipo de 'Ocean's 8'

En 2015, la actriz Anne Hathaway hizo un parón en su carrera cinematográfica para convertirse en madre por primera vez, en este caso del pequeño Jonathan junto a su marido Adam Shulman. Cuando llegó la hora de afrontar el primer día de rodaje tras su estrenada maternidad, la neoyorquina no pudo evitar que los lógicos kilos que había cogido de más durante la gestación la llenaran de complejos.



Por suerte, la oscarizada intérprete contó con el apoyo incondicional de todo el equipo de 'Ocean's 8', el nuevo 'spin-off' de la famosa saga de acción, protagonizado exclusivamente por mujeres y que llega a los cines de España el próximo mes de julio. El primero en animarla fue el realizador del filme, Gary Ross.



"El director me dijo: 'Es estupendo. En esta película tenemos a ocho mujeres, así que necesitamos tantos tipos de cuerpo diferentes posibles'. Y esas palabras me hicieron sentir un gran alivio", le comentó Anne a Ellen DeGeneres a su paso por el 'talk show' de la estrella de la televisión estadounidense.



Pese a las palabras reconfortantes de Ross, la artista no pudo controlar los nervios irremediables previos a encontrarse por primera vez con sus compañeras de reparto.



"Cuando pisé el set de rodaje, yo sabía que había subido un poco de peso, era consciente de ello, pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible para quererme a mi misma. Y entonces aparece Sandy Bullock, me mira y dice: '¡Qué bien te ves!'. Y me hizo sentir estupendamente. Y luego viene Cate Blanchett y dice: '¡Qué vaqueros más bonitos, Hathaway!'", explicó la actriz, antes de compartir el comentario que más le animó de todos.



"Y luego viene Rihanna, me mira y dice: '¡Ostras tía, qué culo!'. Y por supuesto yo me quedé a cuadros y me encantó que me lo dijera. Le dije: '¿De verdad?'. Y ella contestó: '¡Tienes un culo como el mío!'", continuó.