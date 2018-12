Anonadados quedaron ciudadanos en Nueva York por extrañas luces en el cielo

Un completo espectáculo vivó la ciudad de New York cuando se veía caer la noche, y todo a cuenta de unas extrañas luces que adornaron el cielo con un tono de verde y azul.

Ante este suceso muchas especulaciones se comenzaron a dar entre los espectadores que a su vez decidieron registrarlo con sus teléfonos móviles; a tal punto de pensar en que había algún tipo de Ovnis.

Something insane is happening in the sky above Manhattan right now. pic.twitter.com/elCqFLF0iU