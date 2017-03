Antonio Banderas lanza un dardo envenenado a Donald Trump

Teniendo en cuenta que ha interpretado a varios personajes mexicanos a lo largo de su extensa carrera en Hollywood, sin contar el estrecho vínculo que le une al país norteamericano desde hace años, no debería resultar demasiado sorprendente que el actor Antonio Banderas haya querido escenificar una vez más el profundo rechazo que siente ante el controvertido muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende levantar para reforzar la frontera entre los dos países.



Para ello, el intérprete ha echado una vez más mano de todo su ingenio y del altavoz tan privilegiado que le proporcionan las redes sociales, publicando una foto en su cuenta de Instagram que le retrata delante de un mural, o "muro", como él prefiere llamarlo, que a diferencia del que tratará de construir el mandatario estadounidense, no tiene como objetivo discriminar y dividir a las personas.



"Este es el tipo de muro que a mí me gusta. #Arte neoyorquino #Grafitis #Wynwood Walls", escribió en la citada plataforma a modo de alegato sobre el carácter universal de la cultura, que parece contrastar radicalmente con la visión intransigente y restrictiva que el magnate republicano tiene de un país tan multicultural como Estados Unidos.



Esta no es ni mucho menos la primera vez que Antonio Banderas reprocha a Donald Trump sus intentos de estigmatizar a las minorías étnicas de Estados Unidos, una estrategia que convirtió en uno de los principales ejes de la exitosa campaña electoral que le convirtió en presidente el pasado noviembre y que ahora, sentado ya en el Despacho Oval, está tratando de materializar en todo tipo de medidas discriminatorias tanto para los latinos como para los musulmanes.



"A pesar del interés tan despreciable que tiene Donald Trump en darnos una patada a todos los hispanos, todas las comunidades que hablan la lengua de Cervantes han enriquecido notablemente la cultura del país [Estados Unidos] gracias a valores como el sacrificio, la dignidad, el trabajo duro y, sobre todo, la idea de que unidos somos más fuertes como comunidad", aseguraba el malagueño tras recibir un premio especial del colectivo iberoamericano de cineastas, mucho antes de que los ataques verbales de Trump contra los inmigrantes se transformaran en una amenaza real y palpable.



"He rodado siete películas en México, tres en Argentina, una en Venezuela, una en Chile, una en Colombia y otra en Puerto Rico, y en todas ellas he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de profesionales que comparten una manera de entender el cine y la vida en general", apuntaba en su discurso para reivindicar la contribución de los pueblos latinos a Estados Unidos y al mundo.