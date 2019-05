Antonio Banderas, premio a mejor actor en el 72 Festival de Cannes

Subiendo casi a gatas y a cámara lenta las escaleras del escenario del Gran Teatro Lumière, un exultante Banderas señaló, nada más recoger el premio, que le gustaría hablar en español porque recibía el reconocimiento por una película española y porque él representa al cine español.



El actor recordó los 40 años de carrera que lleva a sus espaldas y al agradecer el premio dijo: "en mi nombre y en el nombre de mi personaje".



"Aunque el personaje se llama Salvador Mallo, no es ningún secreto que Salvador Mallo es Pedro Almodóvar", a quien conoció hace cuarenta años y con el que ha hecho ocho filmes.

Le puede interesar: "A staggering girl", el cortometraje presentado en el Festival de Cannes



"Le respeto, le admiro, le quiero, es mi mentor, me ha dado tanto en la vida que no tengo más remedio que dedicarle este premio", dijo Banderas, que recordó que los dos han recorrido mucha vida juntos.



Y también han sufrido mucho, porque "hay mucho dolor detrás del trabajo de un actor, de un artista. Pero también hay noches de gloria, como esta. Hay que celebrarlo, festejarlo y decir algo que me sale del corazón, que lo mejor está aún por venir".

Lea también: La actriz Elle Fanning se desmayó en Cannes debido a un vestido ajustado