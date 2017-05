Aprenda a volverse una persona autodisciplinada

El auto control es definido por la Real Academia de la lengua como el “control de los propios impulsos y reacciones”. Otros lo definen como la negación de la satisfacción de impulsos a corto plazo en busca de alcanzar resultados más positivos. Sin importar cuál es la definición más acertada existe un punto claro el autocontrol es la base del éxito para alcanzar metas.

Tome por ejemplo los deportistas de carreras de fondo, como por ejemplo la maratón donde además de un intenso entrenamiento físico es necesario fuerza de voluntad y autodisciplina para terminar los más de 40 kilómetros que determinan su recorrido. Por ello varios especialistas han dado a conocer una serie de consejos para ayudarnos a retomar el control de nuestra vida gracias a la autodisciplina.

Un gran punto de partida es establecer un objetivo claro y realista. Por ejemplo bajar unos kilos, lograr “sacar” una canción en guitarra, viajar a un sitio desconocido o leer más libros. El psicólogo británico y escritor Jeremy Dean recomienda establecer unos compromisos consigo mismo y de igual forma generar unas “recompensas”, obtener algo que nos gusta, como premio por alcanzarlos.

De igual forma, es bueno empezar generando hábitos positivos como ir al gimnasio que aunque al comienzo serán más difícil al llegar a cierto punto se convertirán en un hábito. Este proceso de ir adquiriendo buenos hábitos además de fortalecer la autodisciplina permitirá aplicarla en otras actividades.

Al respecto estudios de los sicólogos Galla y Duckworth, publicados en 2015, dieron a conocer como las personas altamente disciplinadas no caen tanto en tentaciones, no por un ejercicio de su fuerza de voluntad y más por una sólida rutina de buenos hábitos adquiridos. Estos esfuerzos no tienen necesariamente que ser grandes, un buen punto de partida es tender la cama al levantarse o lavar los platos tras comer.

Por supuesto, también es conveniente ayudarse modificando el entorno o en palabras más sencillas “no ponga tentaciones al alcance de sus manos”. Si tiene problemas con la comida no deje galletas a la vista o a la mano, si busca dejar de fumar no deje cigarrillos en el escritorio, oblíguese a buscarlos, tal vez en el camino ya no sentirá esa urgencia.

Lo mismo se aplica con los hábitos positivos, si desea cambiar sus hábitos alimenticios deje comida sana (frutas por ejemplo) al alcance de la mano, tenga la ropa para hacer ejercicio lista para usarse; no deje los libros en el suelo tras leerlos, intente facilitar la transición hacia los buenos hábitos controlando su entorno.

Otra manera de nutrir la autodisciplina es buscar personas con intereses comunes y de igual manera no frecuentar las malas amistades. Así, si busca participar en una carrera de 10K lo ideal es buscar grupos que deseen participar en la misma carrera que servirán no sólo para acercarlo a sus metas, también permitirán agrandar su círculo de amistades.

Por último evite las excusas y postergar la ejecución de buenos hábitos. Recuerde, siempre habrá una excusa para algo pero si realmente desea alcanzar una metas la solución está al alcance de su mano.