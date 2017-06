Aramburu:ya no manejo los hilos del fenómeno en que se ha convertido "Patria"

Madrid, 26 jun (EFE).- Fernando Aramburu lleva meses viviendo un frenesí tras la publicación de "Patria", un fenómeno social "cuyos hilos no manejo ya", dice de un libro que ha vendido 300.000 ejemplares y que se convirtió en un éxito internacional desde su presentación en la Feria de Fráncfort de 2016.

"Desde que se publicó 'Patria' hace nueve meses, me absorbe todo. El libro se ha instalado en mi cerebro y no deja espacio para otros proyectos: es algo que empieza a desazonarme. Necesito estar en casa con mis libros. Tengo la familia y los amigos en Alemania. He sido docente durante 32 años y me siento muy integrado allí. Para mí es muy favorable", añade el autor en declaraciones a Efe.

Pero ha vuelto a dejar su casa de Hannover (Alemania), donde vive desde hace más de 30 años, para inaugurar hoy los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial (Madrid).

Tras este acto, se retirará para descansar y luego empezar la gira internacional de "Patria", traducida a 10 lenguas y ya un éxito en América Latina.

En "Patria" Aramburu narra los últimos 30 años de la vida del País Vasco bajo el terrorismo de ETA a través de dos familias enfrentadas, un libro que le ha reportado algunos de los premios más importantes, como el de la Crítica y el Francisco Umbral.

Un éxito cuyos frutos recoge mientras trata de volver a la normalidad y poder escribir una novela "que ya me duele -dice-, porque no existe y me da pena, la pobre, por lo que la estoy haciendo esperar".

"Ella quiere existir, pero como tiene ese hermano gordo delante...", concluye con humildad y, eso sí, "muy agradecido" a sus muchos lectores, "a un sector más popular al que antes no había llegado", precisa.

Cuando se apague todo el fenómeno de "Patria" espera poder centrarse en esa novela aún no empezada, además de en la lectura, porque a Aramburu le gusta tanto leer como escribir -"me causa un gran placer hablar de la literatura de los demás"-.

Y desde su hogar en Alemania seguirá pendiente de la actualidad cultural española, pese a que cada vez es más difícil.

"Recuerdo épocas en las que no era raro ver libros de autores españoles en las librerías o películas de algún director español. Ahora veo a España un poco ausente del mundo intelectual europeo", sostiene. EFE

