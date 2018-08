Aretha Franklin muere a los 76 años

La cantante Aretha Franklin falleció este jueves en su casa de Detroit a los 76 años rodeada de sus familiares y amigos según ha confirmado la prensa de Estados Unidos.

La reina del soul, una de las voces más influyentes de la historia de la música, sufría de un cáncer que la hizo retirarse de los escenarios el año pasado aunque todavía se la veía en algunos actos públicos.

Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis en el seno de una familia compuesta por un popular predicador y una cantante de gospel, Aretha aprendió a tocar el piano de forma autodidacta.

De hecho, fue en el coro de la iglesia de su padre donde la artista comenzó a cantar y esas raíces musicales fueron las que marcaron los inicios de una carrera repleta de éxitos que comenzó en 1956 y que le hizo acreedora de un total de 18 premios Grammy.

Además, el 3 de enero de 1987 fue la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame.

La cantante hizo éxitos como Respect, Spanish Harlem o (You make me feel like), A Natural woman.