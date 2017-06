Ariana Grande recibe disculpa tras ser criticada por abandonar Mánchester por atentado

El concierto 'One Love Manchester' ha conseguido recaudar más de diez millones de libras -dos millones tan solo con las donaciones realizadas durante las tres horas que duró el recital- para las víctimas del atentado terrorista que acabó con la vida de 22 personas y dejó cerca de 50 heridos durante el último concierto de la cantante Ariana Grande en la ciudad británica.



El evento organizado y liderado por la artista no solo ha servido para mostrar un frente unido ante los despreciables ataques de los que ha sido víctima el país en las últimas semanas, sino que también ha revelado la cara más humana de la famosa estrella de la música, quien fue incapaz de contener las lágrimas mientras interpretaba varios de los temas con que deleitó al público ayer domingo.



La valentía que demostró Ariana al subir al escenario de Old Trafford para rendir homenaje a todos aquellos que perdieron la vida en la tragedia ha servido además para que el controvertido periodista británico Piers Morgan entone el mea culpa después de ser uno de los que más duramente criticó a la artista por volar de regreso a Estados Unidos para reunirse con su familia tras quedar en 'estado de shock' por lo sucedido durante su espectáculo en el Manchester Arena.



"Pensaba que Ariana se había equivocado al abandonar Mánchester después del ataque, pero hoy está ofreciendo un show fabuloso. Tengo que reconocer una cosa sobre Ariana, tiene una voz impresionante. La suya ha sido de lejos la mejor actuación de la noche. Dos semanas después de que Isis bombardeara un concierto pop, uno más grande y mejor se está celebrando en la misma ciudad. ¿Qué mejor manera manera de decir 'que os jo**n'?", escribía el polémico presentador en una serie de tuits publicado en su perfil virtual durante la emisión del espectáculo para retractarse de las duras e injustas palabras que había dedicado a la intérprete de 23 años después de que esta se viera afectada -aunque fuera indirectamente- por un ataque tan atroz.



Hace tres semanas, Morgan hizo una vez más gala de su verborrea tuitera al aplaudir a la reina Isabel II por haberse acercado a visitar en el hospital a los heridos durante la explosión mientras se preguntaba dónde se encontraba la estrella del pop. Cabe destacar que uno de los primeros lugares que visitó Ariana tras regresar a Inglaterra fue el Royal Manchester Children's Hospital, donde se encontraban ingresados algunos de sus fans para sorprenderles y escuchar sus historias. Además, la cantante también se reunió con los familiares de algunas de las víctimas, incluida la madre de la joven de 15 años Olivia Campbell, que perdió la vida en el atentado, y que le pidió a la cantante que "cantara con todo su corazón sus grandes éxitos", tal y como su pequeña habría querido.



Para hacer honor a su fan, Ariana decidió cambiar en el último momento el repertorio que tenía preparado para este domingo para incluir algunos de sus temas más famosos que había obviado en un primer momento al considerar que su tono festivo no era apropiado para la ocasión.