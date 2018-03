Arnold Schwarzenegger: el gran ausente en la consagración como actor de su hijo Patrick

Este jueves la mayor parte del clan Schwarzenegger se dio cita en la premiere del filme 'Sol de medianoche' para apoyar al joven Patrick en su consagración como una de las nuevas promesas juveniles de la industria.



El tercero de los cuatros hijos que tuvieron juntos Maria Schriver y el antiguo gobernador de California estuvo rodeado de su madre, sus dos hermanas -Christina y Kathrine- y su novia Abby Champion en una noche en la que el gran ausente fue el patriarca de la familia. El único motivo por el que la antigua estrella del cine de acción se perdió un momento tan importante en la carrera de su retoño era que se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en Australia, aunque no se olvidó de hacerle llegar un mensaje muy emotivo para darle todo su apoyo.



"Estoy muy orgulloso de ti, Patrick. Me muero de ganas de que su primer papel protagonista llegue a los cines este 23 de marzo. Te quiero, Patch", escribió lleno de orgullo Arnold en su cuenta de Instagram, incluyendo el trailer de la película para hacerle promoción a su hijo. La presentación del debut de Patrick como estrella de la gran pantalla, de mano de la antigua estrella Disney Bella Thorne, también ha servido para demostrar que su chica se encuentra perfectamente integrada en la dinámica de su famosa familia y que su relación cuenta con el visto bueno de sus progenitores.



"Adoro a Abby, es una joven maravillosa, es increíble", aseguraba la madre de Patrick en declaraciones al portal Entertainment Tonight, en las que se deshacía en halagos también hacia sus 'pequeños'.



"Son cuatro seres humanos excepcionales y me gusta mucho que siempre se apoyen entre ellos en todos los proyectos en los que se embarca cada uno, me parece algo maravilloso", añadía



Lo cierto es que la propia Maria y su exmarido se han esforzado al máximo por mantener la unidad familiar incluso tras su separación en 2011 después de descubrirse que Arnold era padre de un quinto hijo 'secreto' que había nacido fruto de su infidelidad con la asistenta del matrimonio.



Desde entonces, ambos han seguido reuniéndose para celebrar juntos ocasiones especiales como los cumpleaños de sus retoños e incluso permanecieron legalmente casados hasta 2017 por motivos puramente prácticos en el plano financiero, aunque en la práctica hacían ya vidas separadas.