Ashley Greene se ha comprometido

La actriz de la franquicia 'Crepúsculo', Ashley Greene, ha compartido ahora en sus redes sociales el vídeo de la propuesta de matrimonio con que le sorprendió su novio Paul Khoury a principios de este de diciembre durante un viaje a Nueva Zelanda.



"Ese ha sido el momento más bonito que podría haber imaginado. Has conseguido hacerme la mujer más feliz y afortunada del mundo. Tengo muchas ganas de demostrarte la inmensidad de mi amor por ti durante el resto de nuestras vidas", escribió la intérprete junto la grabación, en la que se ve cómo Paul se pone de rodillas y le entrega un impresionante anillo frente a una cascada.



Su futuro marido quiso responderle con un mensaje igual de romántico, en el que le aseguró que trataría de ser en todo momento el hombre que ella se merece.



"Prometo que te haré sonreír durante el resto de nuestros días. Me completas de formas en las que ni siquiera sabía que era posible. Te quiero más que a nada en este mundo y estoy muy emocionado ante la idea de dar este paso contigo".



Los planes de futuro de la guapa artista no pasan por comenzar a formar su propia familia inmediatamente después de recorrer el altar, ya que por el momento no se siente preparada para ejercer de madre a tiempo completo.



"No quiero tener más de tres niños. Probablemente solo dos. Yo soy lo opuesto a mi madre: ella nos tuvo muy jóven y ahora está libre para divertirse con mi padre. Quiero casarme, disfrutar de esa etapa y cuando esté completamente lista para dedicarme a mis hijos, entonces lo haré. Pero aún soy un poco egoísta", reconocía Ashley recientemente en una entrevista a la revista Health.