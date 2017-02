Ashton reclama en Senado estadounidense más esfuerzos para combatir explotación infantil

Aunque para muchos es conocido fundamentalmente por su faceta de actor, lo cierto es que Ashton Kutcher también lleva varios años involucrándose activamente, a través de su fundación 'Thorn', en una ardua batalla con la que contribuir a la erradicación de un fenómeno tan indignante como la explotación infantil, hasta el punto de conocer de primera mano lamentables casos de menores de edad que han terminado sometidos a toda clase de abusos por parte de las organizaciones criminales que les tienen esclavizados.



Por ello, el marido de Mila Kunis y padre de los pequeños Wyatt y Dimitri, no dudó en hacer acto de presencia en el Senado estadounidense para denunciar ante los representantes de la ciudadanía las repercusiones de tan preocupante fenómeno y reclamar más recursos públicos destinados a la desaparición definitiva de esta lacra.



"Me he visto expuesto a cosas que ninguna persona debería ver. El derecho de estos niños a buscar su felicidad les ha sido arrebatado, ya sea a través de la violación o el abuso en todas sus formas. Se les quita por la fuerza", aseguró durante su intervención.



El astro de Hollywood no pudo evitar derramar lágrimas al narrar de forma exhaustiva algunos episodios que ejemplifican a la perfección la angustia y el sufrimiento vividos en el seno de las familias más vulnerables de la sociedad y, por tanto, más proclives a terminar cayendo en las garras del crimen organizado, por lo que finalizó su alegato apuntando al papel clave que juegan las nuevas tecnologías tanto a la hora de favorecer estas dinámicas como para cortarlas de raíz.



"La tecnología puede ser muy útil para la pervivencia de la esclavitud, pero también puede ser utilizada para desactivarla y terminar con ella. Pero lo cierto es que un actor y su fundación son en realidad la última línea de defensa", manifestó para exigir una mayor implicación de las autoridades en el plano de la innovación tecnológica, tras reconocer que en ocasiones la administración estadounidense ha recurrido precisamente a él y a su organización para tratar de localizar a los responsables de varios colectivos dedicados al tráfico de personas.