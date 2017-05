Así nació la historia de amor de Gina Rodriguez y Joe LoCicero

La actriz Gina Rodriguez le debe a 'Jane the Virgin' mucho más que un Globo de Oro y el éxito profesional que le ha dado la oportunidad de sumergirse en otros interesantes proyectos, como la próxima adaptación de Carmen Sandiego o la película de animación 'The Star', en la que pondrá voz a la Virgen María. Si no fuera por la popular serie televisiva, lo más probable es que la guapa intérprete tampoco hubiera conocido nunca a su atractivo novio Joe LoCicero.



"Joe es un actor maravilloso y participó en Jane para interpretar a un Don Quijote stripper. En la escena que hicimos juntos se arrancaba la ropa y se abalanzaba sobre mí y mi personaje se escandalizaba, aunque en mi cabeza yo estaba pensando: '¡Sí! Por fin consigue algo de acción Jane'. Él es maravilloso", relató la extrovertida intérprete en el programa de 'The Late Show with Stephen Colbert' después de que el presentador le diera la enhorabuena por haber encontrado pareja desde su última conversación, un comentario que Gina no supo muy bien cómo tomarse.



"Es interesante que te den la enhorabuena cuando te echas un novio, como si te dijeran: 'Qué bien, ya no estás sola. Enhorabuena por haber encontrado a alguien que te aguante'", comentó la aludida, pero sin perder en ningún momento la sonrisa.



El primer encuentro de la feliz pareja no dio pie inmediatamente a su romance debido a un pequeño malentendido que les llevó a pensar que ninguno de los dos estaba realmente interesado en el otro.



"Nos llevamos muy bien en el set de rodaje, pero él pensó que solo estaba siendo amable con él porque era la protagonista y porque trato de serlo con todo el mundo, lo cual es cierto. Y yo también pensé lo mismo, que estaba siendo simpático porque yo era la protagonista. Seis meses más tarde coincidimos en el gimnasio, en el salón de boxeo, y cuando le vi entrar por la puerta le pregunté a mi entrenador quién era es chico, y él me dijo que había salido en 'Jane the Virgin', ¡y entonces le reconocí!".



Ser el novio de la 'estrella' de la popular serie televisiva ha reportado ciertos beneficios a Joe, quien ha tenido la oportunidad de retomar su papel de stripper para realizar otro breve cameo en la pequeña pantalla, aunque en esta segunda ocasión no le tocó bailar para su chica, sino para la madre de esta en la ficción.



"Jennie Urman, la creadora de la serie, es encantadora y siempre trata de mantener a la familia unida. Sabe que muchos de los miembros del reparto mantienen relaciones con otros actores, así que trata de invitarlos para que estemos todos juntos", justificó Gina para aclarar que su pareja no había recibido ningún trato de favor, o al menos no uno del que no se hubieran beneficiado otras personas antes que él.



Salta a la vista que la relación de Gina y Joe está completamente consolidada, no solo porque ella le dedique bonitas publicaciones en la esfera virtual -asegurando por ejemplo que nunca había conocido un amor igual junto a un selfie de ambos mirándose a los ojos- sino porque en la misma entrevista con Stephen Colbert no se lo pensé dos veces antes de enviarle un romántico mensaje.



"Él es maravilloso, increíble. Quiero que quedé grabado porque lo más seguro es que su madre esté viendo esta entrevista. ¡Te quiero!".