Así protege Taylor Swift su música inédita ante posible filtraciones

La cantante Taylor Swift no quiere correr el riesgo de que sus temas aún sin terminar vean la luz antes de tiempo, por lo que nunca utiliza el correo electrónico o los servicio de almacenamiento de archivos en línea para compartirlos con sus seguidores, ni siquiera con aquellos tan íntimos como su buen amigo Ed Sheeran. En su lugar, la intérprete confía en métodos más tradicionales que, al mismo tiempo, garantizan prácticamente al cien por cien que sus creaciones no vayan a acabar, de una forma u otra, en las manos equivocados.



"Nunca te envía sus nuevas canciones, nunca. Yo he escuchado muchos de sus temas, pero tiene que ser con ella. Recuerdo cuando grabamos un tema para el que en aquel momento iba a ser su nuevo disco. Yo estaba en San Francisco y su equipo envió a alguien con un maletín cerrado con llave en el que había un iPad con la canción. Volaron hasta San Francisco para que yo la escuchara y preguntarme si me gustaba el resultado final. Les dije que sí y se lo volvieron a llevar, así fue como oí nuestra colaboración", explica ahora el británico en una entrevista a la revista Capricho.



Aunque las medidas que toma Taylor para protegerse ante las filtraciones puedan parecer algo extremas, lo cierto es que hasta ahora han dado resultado en una era marcada por los hackeos a las cuentas de iCloud y las redes sociales de las celebridades, muchas de las cuales han visto no ya su música, sino sus fotografías y grabaciones de naturaleza más íntima expuestas al mundo entero por culpa de unos delincuentes sin escrúpulos.



Sin embargo, la de Nashville nunca se ha visto en una situación de esa clase, a pesar de que su perfiles de Instagram y Twitter han sido el objetivo de varios ataques virtuales, debido precisamente a la obsesión cercana a la paranoia que despliega a la hora de protegerse contra los piratas informáticos. De hecho, la estrella de la música parece sentirse tan segura que se ha atrevido incluso a retarles a encontrar algún material gráfico suyo comprometido.



"Los hackers van a hackear, hackear y hackear. Pd: ¿Hay alguno diciendo que tiene fotos mías desnuda? ¡Ja! Ya les gustaría, ¿verdad? Pasáoslo bien jugando con el Photoshop porque no tenéis NADA", aseguraba en un tuit en enero de 2015 después de que alguien consiguiera acceder a su cuenta de dicha red social, que fue automáticamente suspendida hasta que consiguió solucionarse el problema.