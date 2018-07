Así quedaron los labios de Kylie Jenner después de que se quitara el relleno de su boca

La más pequeña del Clan Kardashian ha aparecido ante los medios con un look más natural, la multimillonaria no ha tenido ningún reparo en anunciar que se había deshecho del relleno de sus labios, contestándole esto a uno de sus fans que comentaba una de sus fotografías.

Esta nueva decisión se debe a que su reciente maternidad ha impulsado a la magnate de la belleza a recuperar una imagen de sí misma más natural.

La joven se sentía insegura de sus labios porque recibió un duro comentario del chico que le gustaba: “Tenía 15 años y un día un chico me besó. Era uno de mis primeros besos y el tipo dijo que no creía que fuera una gran besadora porque tenía los labios muy pequeños. Eso me golpeó muy duro. Cuando un chico que te gusta dice eso, te afecta bastante. No me sentía ni deseable ni bonita. Realmente quería unos labios más grandes”.

i spy with my little eye... Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 10 Jun, 2018 a las 11:38 PDT

Muchos se preguntarán cómo afectará esto a Kylie Cosmetics, cuyo producto estrella son los labiales, llamados lip kits, pues los labios Jenner eran la vitrina de estos cosméticos.