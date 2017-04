Así responde Carlos Vives a las 'polémicas' fotos de su hija Lucy desnuda

El cantante colombiano solo tiene palabras de admiración y orgullo hacia su hija Lucy en lo que a su brillante carrera como modelo se refiere, al margen de la naturaleza de algunas de sus fotos.

Mucho se ha venido especulando en los últimos días sobre la opinión que le habrían merecido al cantante Carlos Vives las originales fotos que su hija Lucy, modelo profesional, publica habitualmente en su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores algunos ejemplos de los proyectos en los que ha estado inmersa últimamente.



La razón de semejante expectación, sin embargo, no es otra que el hecho de que en varias de ellas la maniquí aparecía desnuda al tiempo que ocultaba las partes más íntimas de su anatomía, por lo que resultaba sencillo adivinar que las imágenes nada tenían de eróticas o sensuales, sino que respondían únicamente al enfoque artístico que le había querido imprimir la fotógrafa en cuestión.



Eso explica que, a diferencia de la importancia que algunos internautas y medios de comunicación parecen haber concedido al hecho de que Lucy decidiera posar desprovista de ropa por motivos de trabajo, su famoso padre se haya limitado a felicitarla abiertamente por los éxitos que ha venido cosechando en su carrera artística y de paso, haya cerrado definitivamente el debate sobre las supuestas consecuencias que habría tenido para la relación padre-hija las decisiones que, como mujer adulta que es, Lucy toma a diario en relación con su vida. ([Fotos] La hija de Carlos Vives deslumbra en la portada de Soho).



"Mi Lucy Vives y Justin Bullock en una foto con mucha fuerza. ¡Te amo Lucy!", escribió en su perfil de Instagram junto a una favorecedora imagen que retrata a los dos modelos en el marco de una campaña publicitaria, dejando claro que, como buen padre que es, apoya incondicionalmente las elecciones de su hija y respeta absolutamente su independencia.



Por otro lado, Carlos Vives -quien se encuentra actualmente de gira en España- no ha hecho referencia en ningún momento a los rumores que aseguraban que la joven había mantenido un romance con su amiga de la infancia Lauren Jauregui -vocalista de la banda Fifth Harmony-, al entender que solo ella debe pronunciarse sobre un asunto tan íntimo.