Así se vivió el primer día del Estéreo Picnic

Brandon Flowers y Lana del Rey le declararon su amor a Colombia en una noche que se sentirá por generaciones en las vibraciones de esta hermosa sabana bogotana. La respuesta, más que recíproca, fue quintuplicada por las más de 30,000 voces que se amplificaron en medio de la lluvia (una cifra récord para el Festival). El primer día de la novena edición del Festival Estéreo Picnic fue una de las aperturas festivaleras más grandes de nuestra historia.

La tarde de este viernes 23 de marzo inicio con las presentaciones de Saail en el escenario Chevrolet Beat y Esteban Copete y su Kinteto Pacífico en Budweiser. Sail con un sonido hipnótico de un surf oscuro que sumergió a la recién llegada audiencia en un ambiente tarantinesco con piscas de Lynch. Por su parte Esteban Copete encalló un barco de timbales, marimbas, pregones y un sonido único del pacífico. En el escenario Tigo Music la tarde la amenizó Surcos con un show íntimo y de melodías dulces, un verdadero picnic.

Tribu Baharú presentó sonidos champetúos tradicionales de “El Picó” transportando a los asistentes del segundo escenario a un ambiente caribeño. La Ramona por su parte revivió la nostalgia del soul y el blues con un sorprendente ensamble de talentosos músicos.

Los barranquilleros de MNKYBSNSS hicieron ver pequeño el escenario Tigo Music y dieron una clase de puesta en escena. La conexión con un Festival que parecía no terminar de llenarse fue inmediata y mágica. Luego nos fuimos a México. Ver a Centavrvs fue revivir esa cultura mexicana tan presente en Colombia, pero con los beats de nuestra época, con la irreverencia rítmica de los amantes de la pista de baile. Canciones in crescendo, bajo resonante, solos de saxo, líricas en rap y coreografías, La Chiva Gantiva se hizo presente.

Y el Festival gritó con Milky Chance. Desde que los alemanes pisaron el escenario Budweiser el público perdió la cordura. Una vez los sonidos folk salió de esas guitarras tan características el piso comenzó a temblar. Stolen Dance sonó por primera vez en vivo en Colombia y absolutamente todos lo sentimos.

El fenómeno de The Neighbourhood emergió en el Estéreo Picnic. El público se enloqueció al compás del extraordinario manejo del frontman. “Sweet Weather” fue la oportunidad para ver la conexión dérmica entre un público alzado en pálpitos y Jesse Rutherford, sin camisa y en la cima de una banda joven y en su mejor momento.

Centavrvs y Sofi Tukker lanzaron sendas bombas rítmicas en el Escenario Beat Chevrolet. Los mexicanos conquistaron nuevos públicos y el dúo neoyorquino ratificó un favoritismo que calentó el corazón geográfico del Picnic.

La reina del Festival no hay mucho más que decir. Lana se devoró el Estéreo Picnic, desde que anunció que no tendría el más miedo de mojarse hasta que bajó y abrazó y recibió regalos de sus fans en la lluvia, de alguna manera abrazadora que hizo parte de su show, Lana del rey demostró porque era una de las artistas más esperadas de esta edición. Vestida como un ángel de Charlie, melodías simbiosis de melancolía y sensualidad y una actitud de quien nació para brillar, la artista newyorquina es sin duda un highlight para la historia del Festival. Quienes estuvimos nunca olvidaremos que estuvimos frente a una musa del pop. Gracias Lana, gracias amantes de la música y del arte.

Brandon Flowers tenía una misión en su tercera visita a Colombia, revalidar que The Killers es una de las bandas de las entrañas sonoras de Colombia. Himnos tras declaraciones de amor absolutas, hits acompañados de trepidantes viajes rítmicos del batero, Ronnie Vannuci Jr. Andrés, un fan con camiseta de UMD, se subió en el trono del señor Ronnie. El Escenario Tigo retumbó. “Read My Mind”, “Human”, “Spaceman”, “Smile Like You Meen It”, “When We Where Young”, “The Man” y un gigantesco “Mr. Brightside” fueron los regalos de la banda de Las Vegas a sus casi treinta mil fanáticos, de todos los rincones del continente. Fuegos artificiales le dijeron adiós al cielo y la gran noche de ayer.

Dillon Francis se conectó con sabor latino en un set marcado por el baile, el color y el delirio. Pero faltaba un gran plato: Metronomy. Vestidos de blanco, con un show sólido, contundente y muy bailable. “The Look”, “Th eBay” y “Lovely Letters” dijeron adiós a un memorable primer día de Un Mundo Distinto.