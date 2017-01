[Audio] Juanes lanza su nuevo sencillo “Hermosa Ingrata”

Hermosa Ingrata” es la segunda entrega de la producción "Mis Planes Son Amarte”. Este proyecto representa el primer álbum visual en la música latina y detalla la búsqueda de un amor tan duradero que va más allá del tiempo y el espacio.

El sencillo fue producido por Juanes y co-producido por los también colombianos Sky & Mosty. El lanzamiento simultáneo del video es sólo un segmento de lo que será el filme “Mis Planes Son Amarte”, el cual desarrolló el multigalardonado director puertorriqueño Kacho López.

El single sigue los pasos de “Fuego”, el cual se posicionó como #1 en 17 países, y se convirtió en el tema número once que el músico logra ubicar en el tope de las listas de Estados Unidos. Asimismo, fue declarado como ‘One Of The Most-Heard Songs of 2016 por Monitor Latino