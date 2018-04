[Audio] ¡Todos a bailar con “La Cintura”! La nueva canción de Álvaro Soler

Álvaro Soler vuelve recargado con su más reciente trabajo, “La Cintura”, una canción muy “pegajosa”, que seguramente tendrá gran aceptación en los seguidores del joven que se dio a conocer por los temas como “El Mismo Sol”, “Sofía” y “Yo Contigo, Tú Conmigo” a dúo con Morat.

(Le puede interesar: "Oye mujer", la nueva canción de Juanes con Raymix)

Según el cantante, la canción fue inspirada por lo mal que baila, pues a diferencia de sus compatriotas, parece que este español- alemán “tiene dos pies izquierdos”.

“Cuando estaba escribiendo el tema, pensé en quitar ‘La Cintura’ del estribillo porque no va conmigo en lo absoluto. Soy alto y más bien desgarbado, no soy para nada típico bailarín. Pero luego pensé ¿por qué no escribir acerca de esa inseguridad mía, es decir el hecho de que soy un patoso bailando? Si soy sincero, incluso se puede convertir en mi punto fuerte”.

(Lea también: Sol Escobar, presenta su nuevo disco: "La Dama Oscura")