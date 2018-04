Aumenta el número de viajeros solitarios

Visitar lugares exóticos con una persona amada o un grupo de amigos puede ser una experiencia maravillosa, pero una parte cada vez mayor de la población prefiere hacerlo en solitario. Así lo certifica un estudio de la agencia de viajes Expedia, según el cual el 25 por ciento de los viajeros tiene pensado irse de vacaciones durante unos once días y sin ninguna otra compañía más que ellos mismos.



Eso se explica, en parte, por el hecho de que el 44 por ciento de los aventureros prefieren tener la opción de hacer lo que ellos quieran y no tener que ceder ante las preferencias de sus compañeros de viaje. De este modo, ellos tienen el control absoluto de decidir cuándo ir, dónde alojarse, qué sitios visitar y en qué restaurantes comer.



Otro de los motivos del aumento de los turistas solitarios es el deseo de muchos de aprovechar estas escapadas al extranjero para conocerse mejor y desconectar por completo de su rutina diaria. En concreto, un tercio de los encuestados encontró en esta soledad una buena manera de recuperar la confianza en sí mismos y cuidar de su salud mental.



Por otro lado, no ponerse de acuerdo en el destino con los amigos o el hecho de que estos hayan formado una familia y conocer nuevos lugares ya no sea una de sus prioridades son otras de las razones que han conseguido que los británicos se inclinen por esta forma cada vez más popular de viajar. Eso sí, estos no consiguen hacer la maleta y dejar la comodidad de su casa por unos días sin llevarse consigo su teléfono móvil.



"Aunque a los británicos nos gusta tener un poco de tiempo para nosotros mismos, estamos más enganchados a los móviles que nunca antes. Puede que físicamente viajemos solos, pero nunca nos sentiremos como tal cuando tenemos la compañía virtual de cientos de personas al alcance de nuestros dedos. La tecnología tiene un papel clave en las vacaciones de los viajeros actuales, sobre todo Instagram, que resulta una gran fuente de inspiración en cuanto al destino, pero que también dicta la manera en que viajamos", critica el experto Mark Tavender.