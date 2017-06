Barishnikov: "'Letter to a man' me lleva a pensar en mi propia salud mental" Mijaíl Baryshnikov reconoció hoy en Barcelona que le preocupa seriamente su salud mental, tema sobre el que reflexiona en la obra "Letter to a man", que narra el viaje al infierno de la esquizofrenia del bailarín ruso Vaslav Nijinsky.