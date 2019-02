Barry Jenkins y Nicole Holofcener esperan brillar en la noche de Los Oscar Barry Jenkins es nominado a Mejor Guion Adaptado y Mejor Edición, mientras que Nicole Holofcener tiene una nominación a Mejor Guion Adaptado por Can You Ever Forgive Me?.

