Bella Hadid se siente muy orgullosa de ser musulmana

En el clima de tensión actual que reina en Estados Unidos, después de que el actual presidente Donald Trump tratara sin éxito de endurecer las políticas fronterizas y de inmigración prohibiendo la entrada al país de los ciudadanos originarios de siete países musulmanes, la modelo Bella Hadid considera más importante que nunca dar visibilidad públicamente a sus raíces y orígenes, después de que su propio padre, Mohamed Hadid, llegara al país en calidad de refugiado siendo aún un adolescente.



"Mi padre era un refugiado, cuando llegó por primera vez a este país, así que ese es un tema que nos afecta de cerca, tanto a mis hermanos como a mí. Mi padre siempre ha sido una persona religiosa, solíamos rezar los cuatro juntos. Yo me siento orgullosa de ser musulmana", asegura a la revista Net-a-Porter.



Tanto la joven Bella como su famosa hermana mayor, la también modelo Gigi, fueron vistas el pasado mes de enero en una de las muchas protestas que se organizaron en contra del veto migratorio en la ciudad de Nueva York.



"No deberíamos tratar a otros seres humanos como si no merecieran nuestra compasión solo por su etnia o sus orígenes", aseguraba en ese momento la modelo.



Sin embargo, las creencias religiosas de las dos estrellas de la pasarelas han sido también motivo de controversia en el pasado. Sin ir más lejos, la aparición de Gigi -que se considera musulmana no practicante- en la portada de la revista Vogue Arabia el pasado febrero, en la que aparecía luciendo un velo adornado con joyas, fue duramente criticada. La guapa rubia defendió este posado alegando que trataba de celebrar las "diferencias culturales" en el seno del mundo de la moda.



"Creo que lo bonito de que Vogue sea una publicación internacional es que, como comunidad, la moda puede celebrar y compartir con el resto del mundo diferentes culturas. Como mujer medio palestina, significa mucho para mí estar en la portada del primer número de Vogue Arabia, y espero que esta revista muestre una nueva faceta de la industria de la moda y de su deseo de aceptar, aplaudir e incorporar nuevos modelos y costumbres que hagan que todos se sientan representados... y puedan aprender", se justificaba Gigi a través de su Instagram.