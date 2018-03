Bella Thorne se arrepintió momentáneamente de haber desvelado sus abusos sexuales

El pasado mes de diciembre, la actriz Bella Thorne se sintió casi obligada a confesar que había sido víctima de abusos sexuales cuando un tuitero malintencionado cuestionó si su cambio radical de imagen de 'niña Disney' a 'joven rebelde' podría deberse precisamente a una experiencia así de traumática.



"Recuerdo que estaba en mi cama y escribí lo primero que me salió. Alguien me había dejado un comentario estúpido que decía algo así como: '¿Fue Disney o es que abusaron de ti?'. Y yo contesté que no había sido Disney. Después de publicar el tuit pensé: 'Oh, mierda, ¿lo borro?', pero luego me dije: 'No, Bella. Déjalo así'. No volví a hablar sobre ello durante un tiempo", declaró la intérprete en una entrevista para el canal de YouTube 'Under The Influence'.



Pese a creer que no había hecho nada mal, Bella necesitó buscar el consejo de su mánager, sobre todo para saber cómo gestionar la situación una vez la prensa se hiciera eco de su historia. Las palabras de su representante acabaron de ayudar a la joven estadounidense a convencerse de la importancia de hacer escuchar su voz.



"Él me dijo: '¿Es algo malo? Bella, no hay nada malo en ello. Es algo bueno. No eres para nada menos humana porque te haya ocurrido esto'. Fue una de las primeras veces que alguien me había dicho algo así desde que pasó y en ese momento lo significó todo para mí", explicó también en el vídeo colgado en la red social.



Tanto es así que, unas semanas después, Bella decidió compartir finalmente los detalles de una época muy dura que por suerte ahora ya ha dejado atrás.



"Abusaron de mi sexual y físicamente cuando era pequeña, desde que tengo memoria hasta los 14, cuando por fin tuve la valentía de cerrar con llave mi puerta. Me quedé despierta toda la noche, esperando que alguien volviera a aprovecharse de mí. Había deseado que parara una y otra vez hasta que así fue. Pero algunos no tienen tanta suerte de sobrevivir. Por favor, luchemos por todas aquellas almas maltratadas", publicó a principios de enero en Instagram para sumarse al movimiento Time's Up.