Beyoncé, Kendrick Lamar y Radiohead lideran el cartel del festival Coachella

Los Ángeles (EE.UU.), 3 ene (EFE).- Beyoncé, Kendrick Lamar y Radiohead serán los principales atractivos del festival de música Coachella, que se celebrará en abril en dos fines de semana consecutivos del 14 al 16 y del 21 y al 23 en la ciudad californiana de Indio (EE.UU.).

La organización del evento, considerado como uno de los más relevantes de la música alternativa en Estados Unidos, desveló hoy el cartel en el que también figuran otros nombres destacados como The XX, Father John Misty, Lorde, Bon Iver, Justice, New Order, The Avalanches y el artista de origen chileno Nicolas Jaar.

Las entradas para esta nueva edición del festival Coachella saldrán a la venta este miércoles a las 11 de la mañana hora local.

El precio del abono sencillo para acceder al recinto los tres días de cada fin de semana costará 399 dólares más gastos adicionales.

En la última edición del festival, celebrado en abril de 2016, Coachella tuvo como plato fuerte la actuación de Guns N' Roses con el cantante Axl Rose y el guitarrista Slash de nuevo en su formación tras más de 20 años separados. EFE