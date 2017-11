Beyoncé prestará su voz a Nala en el "remake" de "The Lion King" de Disney

Los Ángeles (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Beyoncé prestará su voz al personaje de Nala en la nueva versión del clásico de Disney "The Lion King" (1994) que prepara el cineasta Jon Favreau, informó hoy la compañía cinematográfica por medio de un comunicado de prensa.

Tras los rumores que en el pasado apuntaron a que la cantante pondría la voz a la protagonista femenina de "The Lion King", Disney confirmó hoy su participación y presentó el reparto al completo que se encargará de dar vida a los personajes animados del filme.

Así, Donald Glover doblará a Simba, James Earl Jones se ocupará de su padre Mufasa, y Chiwetel Ejiofor será el encargado de ponerle voz al malvado Scar.

John Oliver (Zazu), Seth Rogen (Pumbaa) y Billy Eichner (Timon) son otros de los artistas involucrados en la película.

Jon Favreau, el realizador detrás de este ambicioso proyecto, ya triunfó con "The Jungle Book" (2016), una nueva mirada al exitoso largometraje animado de Disney de 1967 y que en todo el mundo recaudó 966 millones de dólares.

El estreno de "The Lion King" está previsto para el 19 de julio de 2019.

"The Lion King" encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar algunos de sus grandes clásicos, en muchos casos con personajes de carne y hueso y acción real dando vida a los dibujos animados originales.

Así, la compañía obtuvo muy buenos resultados en taquilla con filmes como "Alice in Wonderland" (2010), "Maleficent" (2014), "Cinderella" (2015), "The Jungle Book" (2016) o la reciente "Beauty and the Beast" (2017).

Disney tiene además en cartera otros proyectos como "Mary Poppins Returns", la secuela de "Mary Poppins" con Emily Blunt como estrella; "Aladdin", con Guy Ritchie como realizador; y "Dumbo" (con Tim Burton como cineasta). EFE