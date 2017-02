Beyoncé y Jay Z sabrán el sexo de sus gemelos "en dos semanas"

Se aproximan días de nerviosismo en casa de los Carter, ya que en dos semanas Beyoncé y su marido Jay Z conocerán por fin el sexo de los gemelos que esperan, o al menos eso se desprende de la animada charla que la cantante mantuvo con otros asistentes a la fiesta previa a la ceremonia de los Óscar que organizó el sábado pasado la productora Weinstein, en la que el matrimonio no habría dudado en ofrecer algunos llamativos detalles sobre su próxima aventura en la paternidad.



"Ella se encargó personalmente de decirle a la gente que en dos semanas averiguarán el sexo de sus bebés", reveló un testigo presencial al diario The New York Post, unas declaraciones que contrastan claramente con el secretismo que, sobre este asunto, ha venido exhibiendo la pareja en público.



Por el momento se desconoce si Beyoncé y Jay Z se animarán a compartir la noticia con sus millones de seguidores en Instagram, teniendo en cuenta que a día de hoy tampoco han querido desvelar para cuándo se espera el nacimiento de sus retoños. Sin embargo, eso no ha impedido a sus admiradores más entusiastas especular con el posible sexo de los pequeños desde el mismo momento en que la artista anunció su embarazo en su cuenta de Instagram a principios de este mes.



La fotografía que compartió la estrella del pop para hacer público su estado de buena esperanza, que se convirtió rápidamente en la publicación con más 'me gusta' de la historia de la red social, generó todo tipo de elucubraciones, entre las que destacaba la teoría de que los colores rosa y azul de la ropa interior que Beyoncé luce en la instantánea significa que esperan niño y niña.



En cualquier caso, con dos retoños más en la familia, los famosos intérpretes -padres ya de la pequeña Blue Ivy (5)- necesitarán más espacio y eso explicaría que se se estén planteando establecer su residencia en Los Ángeles, concretamente en la mansión que Petra Stunt, hija del magnate británico Bernie Ecclestone, y su marido tienen en Hollywood.



"Beyoncé y Jay Z están buscando de forma activa una casa donde poder asentarse durante la próxima década, y la de Petra parece que les gusta mucho", aseguró un agente inmobiliario al diario The Sun, para añadir a continuación que, después de haber visitado la vivienda a mediados de febrero, el matrimonio habría quedado encantado al comprobar de primera mano sus dimensiones.



"Saben que ahora que su familia crecerá, es hora de echar raíces, y tener una residencia estable en Hollywood está entre sus prioridades", explicó el mismo informante, justo antes de apuntar que, sin embargo, la pareja tratará de hacerse con la propiedad a un precio inferior a los 105 millones de dólares que en principio se pide por ella.