Bill Murray es consciente de su mala reputación en ciertos ambientes de Hollywood

En los mentideros de Hollywood se viene asegurando desde hace años que el paso del tiempo ha conseguido suavizar el fuerte temperamento de Bill Murray, el mismo que le hizo ganarse el apodo de 'Murricaine'. Sin embargo, cuando se le pregunta el actor insiste en que su carácter sigue siendo el mismo y que lo único que ha cambiado es la gente con la que trabaja.



"Recuerdo que hace tiempo un amigo me dijo que me precedía cierta 'reputación', y no lo comprendía. Me tuvo que explicar que se comentaba que podía ser muy difícil trabajar conmigo, pero resulta que esa reputación me la han dado personas con las que no me gustó colaborar o que no sabían cómo trabajar conmigo o directamente cómo trabajar en general", asegura sin darle más importancia antes de citar a algunos directores con los que se ha entendido a las mil maravillas y ha establecido una relación de respeto. "Jim [Jarmusch], [Anderson] y Sofia [Coppola], esos son directores que saben lo que es trabajar duro y cómo se debe tratar a los demás".



Al intérprete de 67 años no le quita el sueño que ciertos cineastas le hayan incluido en sus particulares listas negras después de que protagonizaran ciertos encontronazos en el set de rodaje.



"Algunas personas creen que solo porque te han contratado ya tienen derecho a comportarse como dictadores... o cualquier otra palabra que sea aún peor. Y para mí eso siempre ha supuesto un problema. Ser capaz de sujetar la puerta para la persona que viene detrás es tan importante como saber diseñar un edificio", se ha justificado la estrella es una entrevista a The Guardian.